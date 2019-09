SNAI – MotoGp, San Marino: quote strette a Misano Marquez di un soffio su Dovizioso, trionfo Rossi a 7,50

(Milano, 12 settembre 2019) - Il pilota della Honda, recordman di vittorie su questo circuitio, comanda a 2,50 – Il rider della Ducati prova a bissare il successo dell'anno scorso ed è dato a 3,50 – Per la pole position Quartararo lotta alla pari con Marquez: entrambi a 2,75.

«A Misano ci sarà una grande concorrenza per la vittoria». Le parole di Marc Marquez, recordman di successi (cinque tra tutte le categorie) nel Gp di San Marino, trovano un riscontro puntuale nelle valutazioni dei trader SNAI. Gli analisti disegnano una griglia ideale in cui lo spagnolo della Honda è il favorito numero uno a 2,50, seguito però a brevissimo giro da Andrea Dovizioso della Ducati, a 3,50, che qui a Misano vinse nel 2018 ed è motivatissimo a far bene davanti al pubblico di casa. A insidiare i due lì davanti c'è un trio composto da piloti Yamaha, tutti piazzati a quota 7,50. In primis bisogna menzionare Valentino Rossi, che con Misano ha un legame emozionale fortissimo: ha guidato qui la sua prima moto e quest'anno è arrivato al circuito partendo da casa sua a bordo della M1, circondato da una folla in giallo. Stessa quota per il suo compagno di squadra Maverick Viñales e per l'enfant prodige Fabio Quartararo, che ha dominato i test della MotoGp di due settimane fa, proprio qui a Misano: non a caso il pilota della scuderia Petronas, sempre velocissimo nei giri lanciati, è favorito assieme a Marquez per la conquista della pole position. Da seguire anche la prestazione di Danilo Petrucci, che nel 2017 sfiorò il successo ma fu beffato nel finale da Marquez: il suo riscatto vale 20 contro 1.

Moto3, duello all'italiana ‐ Si annuncia combattuta anche la gara di Moto3 dove la lotta per il mondiale è ancora apertissima e il duello a Misano è proprio tra i due contendenti per il titolo: il leader della classifica Lorenzo Dalla Porta è a 5,50, appena dietro il suo rivale Tony Arbolino, favorito per Misano a 4,50. Terzo incomodo Aron Canet, che li segue in classifica e nelle quote: su di lui si punta a 7,50. Invece è sempre nel segno di Marquez, in questo caso Alex, fratello di Marc, la gara di Moto 2: il pilota della Estrella Galicia comanda ampiamente a 2,75, i primi rivali sono Brad Binder e Augusto Fernandez, entrambi a 7,50.

