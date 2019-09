PROLUX SLIDE:la porta finestra scorrevole unica ed innovativa di Oknoplast

(Milano,12 settembre 2019) - Perché non unire insieme in un unico prodotto le migliori caratteristiche dei sistemi scorrevoli? E’ partendo da questo proposito che Oknoplast ha realizzato PROLUX SLIDE, una porta finestra unica e innovativa sotto tutti i punti di vista. Un nuovo sistema scorrevole, altamente performante, con caratteristiche eccezionali che lo differenziano da tutte le soluzioni presenti sul mercato.

Prolux Slide, perfetto per le case moderne e in linea con le tendenze del momento, si distingue per il tipo di chiusura completamente nuovo, simile a quello utilizzato nelle porte scorrevoli HST: l’anta mobile si alza leggermente e scorre in linea lungo l’apposito binario in parallelo alla parte fissa del serramento.

Punto a favore di questo serramento è la ferramenta scorrevole con chiusura a pressione, che garantisce una perfetta aderenza tra l’anta e il telaio grazie alle chiusure perimetrali. Ma non solo: la stessa ferramenta è in grado di assicurare la massima praticità d’utilizzo, grazie a particolari rulli che permettono uno scorrimento fluido e silenzioso anche delle ante di grandi dimensioni. Inoltre, le chiusure aggiuntive assicurano una perfetta impermeabilità all’acqua e all’aria, nonché una resistenza ottimale al carico del vento, tanto da rendere questo serramento adatto anche agli edifici molto alti. Grazie alla perfetta tenuta questo innovativo sistema scorrevole assicura un elevato comfort termico (Uw: 1,3W/m2K) e un’efficace protezione dal rumore esterno.

Inoltre, Prolux Slide è dotato di un freno di sicurezza che evita che l’anta scorrevole del serramento possa sbattere violentemente contro il telaio.

Prolux Slide non è solo pratica e funzionale, ma ha anche un design innovativo, pulito ed essenziale. Le linee chiare e ben definite sono valorizzate dalla ferramenta nascosta, mentre la soglia di dimensioni ridotte - più bassa rispetto ad altri sistemi scorrevoli, come ad esempio PSK - e il profilo sottile dell’anta fissa massimizzano la superficie vetrata. Questo comporta tanta luce di giorno e una vista completamente libera da ingombri per godere del panorama esterno.

E per chi ha voglia di cambiare o ha necessità di ristrutturare casa, Prolux Slide è la soluzione ideale. Grazie alle ridotte dimensioni di anta e telaio, questo serramento si rivela una porta finestra scorrevole ideale soprattutto quando si ha la necessità di avere ingombri contenuti, per non perdere preziosa superficie in casa.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it