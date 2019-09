Il business si fa sul campo…di calcio grazie a Le Fonti e AC Milan

(Milano,9 settembre 2019) - Le Fonti e AC Milan portano i grandi studi legali in campo per un nuovo appassionante match a San Siro. Confermato il connubio tra sport e business..

Calcio un business? Certo, ma non solo, il calcio favorisce anche il business. Questo quanto emerge da un’indagine condotta dai grandi club calcistici internazionali ha evidenziato come i singoli eventi siano spesso utilizzati da società e professionisti come occasione per stringere importanti relazioni per il proprio business.

ll calcio è un business esperienziale, dove il coinvolgimento è tutto e la possibilità di condividere questo momento di intrattenimento con i propri contatti, può agevolare e far instaurare solidi rapporti di business grazie alla condivisione del senso di appartenenza con la propria squadra del cuore. Gli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici, sono i contesti adatti per oltrepassare le barriere professionali della relazione cliente-fornitore e saldare in maniera duratura i rapporti con i propri ospiti, facilitando la conclusione di nuove trattative.

Partendo proprio da queste basi, continua l’iniziativa di Le Fonti e AC Milan che porta sui campi le figure più rappresentative e importanti del settore legale italiano in un’esperienza del tutto unica e inimitabile.

Lo scorso 31 agosto Le Fonti ha portato alcuni rappresentati di noti studi legali a vivere l’esperienza della hospitality firmata AC Milan, che li ha visti protagonisti attivi in una giornata ricca di emozioni. Gli ospiti hanno potuto visitare gli spogliatoi di San Siro per poi passare direttamente sul campo dove si sono potuti sedere sulle panchine, vivendo per un attimo l’emozione di giocatori e allenatori. La giornata si è poi conclusa con un cocktail gourmet prima della visione del match Milan - Brescia, vinta dai rossoneri per 1 a 0, dal Ground Box, un esclusivo spazio a fianco alle panchine, creato per vivere le emozioni direttamente a due passi dai giocatori.

“Un' ottima opportunità per fare business networking”, “Un’esperienza unica che fa tornare bambini e scatena tante emozioni”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dai partner degli studi legali invitati a partecipare.

Giovedì 12 settembre, i Managing Partner degli Studi Legali saranno ospiti a Casa Milan, il quartier generale dei rossoneri, per un Corporate Cocktail che prevede anche la visita a guidata al Museo del Club accompagnati da dirigenti rossoneri e un ospite molto speciale.

Gli avvocati che prenderanno parte all'evento avranno il privilegio di vivere un'esperienza espositiva che presenta in forma spettacolare i Trofei dell'AC Milan e racconta la storia del Club attraverso l'incontro tra i cimeli storici e le più moderne tecnologie interattive.

Un'esperienza che permette di rivivere le emozioni di centoquindici stagioni di storia rossonera: dalla Galleria dei Campioni alla Sala dei Palloni d'Oro, dalla Sala dei Trofei, con le coppe più importanti conquistate dal Milan fino a oggi, al teatro olografico.

Alla fine del tour guidato, gli avvocati potranno scambiare impressioni, ricordi ed emozioni gustando un aperitivo gourmet nella sala cocktail adibita: la cornice ideale per parlare piacevolmente di calcio e, allo stesso tempo, sviluppare nuove opportunità di business, ampliando la cerchia delle proprie conoscenze.

Le telecamere di Le Fonti Tv documenteranno passo dopo passo l'evento attraverso la diretta streaming, con servizi e interviste in esclusiva.

AC Milan Corporate Hospitality 2019/20

Uno strumento PR per fidelizzare clienti ed attrarre partner. I posti più eleganti ed esclusivi che lo Stadio San Siro possa offrire durante tutte le partite casalinghe dell’AC Milan, per vivere momenti indimenticabili con i propri clienti e partner. Raffinate aree Hospitality pensate per il mondo business, hostess dedicate, ristorazione a 5 stelle, comodi parcheggi e servizi di assistenza. Investire nella corporate hospitality AC Milan significa inoltre entrare in un network di oltre 300 aziende partner.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

