Inaugurazione Spazio Sentinella

Noi, la natura, i fantasmi: Steegmann Mangrané in HangarBicocca

Milano, 11 set. (askanews) - Capita spesso di pensare che l'arte abbia la funzione, se si può usare questa parola, di portarci in luoghi altri. Quello che succede in Pirelli HangarBicocca con la prima personale in Italia dell'artista Daniel Steegmann Mangrané è proprio questo, la mostra costruisce un altro mondo, quasi uno spettro di noi stessi, per citare il filosofo Mark Fisher, nel quale però ...