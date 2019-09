ACL arriva al Cersaie con la piu' grande partecipazione di sempre

La Camera approva la fiducia al Conte bis: 343 sì, 263 no

Roma, 9 set. (askanews) - Il governo Conte bis incassa la fiducia alla Camera con 343 sì, 263 no e tre astenuti. Il voto terminato poco prima delle 21.30, come anticipato, contava su una maggioranza M5S-Pd-Leu piuttosto solida a Montecitorio. Un voto che conclude una lunga giornata parlamentare, iniziata in mattinata con il discorso del premier in aula, mentre fuori da Montecitorio si svolgeva la ...