Kaspersky Security for Microsoft Office 365 adesso protegge OneDrive e aiuta le aziende ad archiviare e condividere file in sicurezza

(Milano, 2 settembre 2019) - Milano, 2 settembre 2019 - Kaspersky Security for Microsoft Office 365 estende le proprie funzionalità di protezione per includere oltre a Exchange Online anche il servizio di archiviazione di Microsoft One Drive. Il prodotto impedisce ai malware di infiltrarsi in OneDrive e di diffondersi nelle reti aziendali. Questo è possibile grazie ai molteplici livelli di protezione potenziati con analisi euristiche e comportamentali.

Le aziende creano ambienti digitali dinamici in cui i dipendenti possono collaborare, condividere e archiviare i dati aziendali. Spesso ai dipendenti viene chiesto di lavorare in modo rapido ed efficace e questa pressione può portare a non accorgersi di file sospetti o di email contenenti malware, facendo sì che questi si infiltrino in cartelle cloud condivise, come OneDrive. Infatti, due terzi (66%) degli impiegati raramente ricorda ciò che ha salvato nelle cartelle condivise . Senza un livello di protezione dedicato, il cloud storage può diventare il luogo da cui transitano i malware per essere distribuiti in tutta l’organizzazione, mettendo a rischio i dati aziendali sensibili e il flusso di lavoro complessivo.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365, con una protezione aggiuntiva per Microsoft OneDrive, previene un simile scenario. La protezione anti-malware per OneDrive include un rilevamento signature-based combinato a un’analisti euristica e comportamentale, insieme alla più recente threat intelligence che consente la prevenzione da minacce conosciute e zero-day. Rileva i contenuti sospetti presenti nello storage e riesce ad eliminare immediatamente un file infetto, prima che si propaghi ulteriormente.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 protegge sia la posta elettronica, un potenziale punto di trasferimento dei malware verso la rete aziendale, sia lo storage, dal quale le minacce possono raggiungere tutti gli utenti.

“Le opzioni di archiviazione condivise, come OneDrive, sono strumenti di business conosciuti e ampiamente utilizzati. Tuttavia, se i dipendenti possono avere accesso facile e immediato ai file condivisi, questo può valere anche per i malware. Le aziende devono comprendere l’eventualità di questo rischio e garantire che la loro produttività non venga compromessa dalle cyber-minacce proteggendo i propri dati e i flussi di lavoro. Il nostro prodotto offre questo tipo di protezione per Microsoft Office 365, permettendo alle aziende di utilizzare le funzionalità di collaborazione e concentrarsi sulle operazioni quotidiane, anziché preoccuparsi della sicurezza dei propri dati”, ha dichiarato Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing di Kaspersky.

Kaspersky sviluppa costantemente i propri prodotti per proteggere sempre più servizi cloud offerti da Microsoft Office 365. Security for SharePoint, un servizio per la gestione dei contenuti e il lavoro in team, è la funzionalità che verrà aggiunta a Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Questo permetterà ai clienti di utilizzare i vantaggi delle soluzioni Microsoft senza preoccuparsi delle minacce che potrebbero danneggiare le loro comunicazioni e i dati aziendali.

Maggiori informazioni su Kaspersky Security for Microsoft Office 365 e sull’accesso alla versione di prova sono disponibili al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

