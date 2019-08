Paulo Coelho chiede scusa ai francesi per le parole di Bolsonaro

Milano, 27 ago. (askanews) - "Buongiorno, è un video un po' triste ma è per chiedere scusa ai miei amici francesi". Comincia così il video che lo scrittore brasiliano Paulo Coelho ha postato su Twitter per chiedere scusa ai francesi per le parole del presidente Bolsonaro, per il suo "isterismo", dice lo scrittore" contro "la Francia, il suo presidente, la moglie del presidente". Il riferimento è ...