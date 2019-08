VisualDx Welcomes New Medical School Customers as Medical Educators Convene in Vienna for AMEE

Messico, danza folkloristica da record con 882 ballerini

Roma, 26 ago. (askanews) - Una danza da record in Messico a Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, con un colpo d'occhio spettacolare nelle immagini aeree: 882 persone hanno ballato in costume tradizionale, perfettamente all'unisono, sulle note del mariachi, la celebre musica folkloristica messicana, entrando nel Guinness dei primati per il ballo popolare più grande al mondo. Il record ...