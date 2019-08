Il mercato mondiale dei supplementi dietetici dà il benvenuto alla stella nascente di GLYMATE

- Glymate™ è un supplemento dietetico per l'intensa rigenerazione cellulare che beneficia il corpo umano su più livelli; il suo ingrediente attivo brevettato si distingue dagli altri prodotti. La nostra tecnologia di rigenerazione cellulare promuove sensibilità e produzione di insulina sane che facilitano l'assorbimento del glucosio dagli alimenti e la sua trasformazione in energia†. Quando Glymate™ viene assunto continuamente, aiuta a mantenere energico il proprio corpo e promuove la perdita di peso†. Al momento è disponibile attraverso il sito web dell'azienda e su Amazon; stiamo anche collaborando con i distributori per un accesso al mercato di più larga portata in tutto il mondo.

Oggi più di 400 milioni di persone nel mondo sono affette da diabete e il numero di persone che presenta livelli elevati di glicemia in una condizione pre-diabetica è ancora più elevato. "È urgente agire rapidamente per trattare con efficacia e prevenire questa grave patologia", ha dichiarato il CDC. Glymate ha dedicato anni di ricerca e numerosi trial specificamente per soddisfare l'urgente esigenza degli esseri umani di affrontare e prevenire la gravità di questo problema. Glymate™ utilizza esclusivamente ingredienti completamente naturali ed è privo di latticini, soia, glutine, grano, zuccheri e conservanti ed è prodotto da Robinson in California. La sua esclusiva formula in gel morbido con tecnologia di rigenerazione proprietaria brevettata è progettata per migliorare e bilanciare i livelli di glicemia, colesterolo e trigliceridi, promuovendo un sano metabolismo dei lipidi†. È miscelata con attenzione per aumentarne la solubilità e l'assorbimento dei principi attivi. L'ingrediente principale di Glymate™ ha effetto sul corpo a livello molecolare e adempie a una varietà di funzioni all'interno delle cellule†.

Informazioni su Glymate™ Corp.

Glymate™ Corp. è un'azienda privata, un leader mondiale nella salute e nel benessere con una chiara e dimostrabile storia di successi per il suo ingrediente chiave brevettato. In quanto commercianti e rivenditori online di supplementi dietetici, siamo impegnati ad assistere le esigenze di benessere dei consumatori grazie a prodotti di alta qualità su basi scientifiche.

Per maggiori informazioni su Glymate™, visitare https://www.glymateusa.com.

†Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration. Questi prodotti non sono intesi per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione di alcuna patologia.

