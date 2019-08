Una nuova revisione suggerisce che è improbabile che l'uso normale delle sigarette elettroniche sollevi delle preoccupazioni significative relative alla salute

- CATANIA, Italia, 13 agosto 2019 /PRNewswire/ -- I fumatori devono aver fiducia che svapare con le sigarette elettroniche è meno dannoso ai polmoni del fumare sigarette secondo una nuova revisione della scienza attinente. Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista, Expert Review of Respiratory Medicine (Revisione di esperti della medicina respiratoria), afferma che ci sono prove crescenti che mostrano che le emissioni di aerosol delle sigarette elettroniche sono relativamente sicure rispetto al fumo di tabacco. Condotto dal Dottor Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR, il Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo) presso l'Università di Catania, The effect of e-cigarette aerosol emissions on respiratory health: a narrative review (L'effetto delle emissioni di aerosol delle sigarette elettroniche sulla salute respiratoria: una revisione dei fatti) fornisce una valutazione critica della ricerca pubblicata sugli effetti delle sigarette elettroniche sul sistema respiratorio.

Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17476348.2019.1649146

"Per i fumatori che vogliono fare qualcosa per la loro salute, la nostra revisione mostra che passare alla sigaretta elettronica è un'opzione molto buona se non vogliono o non possono smettere completamente. Nessuno può provare che le sigarette elettroniche siano sicure al 100%, ma tutta la scienza mostra che le sigarette elettroniche sono molto più sicure del fumo," ha affermato il Dottor Polosa.

Polosa ha aggiunto: "Concordiamo con il Public Health England e il Royal College of Physicians of London che sia ragionevole procedere sulla base che le sigarette elettroniche siano almeno il 95% meno rischiose del fumo e probabilmente anche meno rischioso di quello."

I risultati indicano che la mancanza di un resoconto chiaro e accurato degli studi sperimentali hanno condotto a confusione sui rischi delle sigarette elettroniche per la salute respiratoria.

"I milioni di morti risultanti dal fumo delle sigarette illustrano una tragedia continua, immediata e prevenibile di cui si deve tener conto completamente in un'analisi razionale dei rischi-benefici" ha affermato il Dottor Polosa. "A nostro parere ci sono prove raccolte crescenti che suggeriscono che sostituire le sigarette con le sigarette elettroniche è un metodo efficace per contenere l'uso di sigarette a base di tabacco. Sfortunatamente la comprensione dei consumatori dei rischi relativi è falsata e, negli ultimi anni, meno fumatori adulti hanno percepito le sigarette elettroniche come meno dannose delle sigarette a base di tabacco. Queste percezioni sbagliate hanno conseguenze reali e richiedono correzioni."

L'articolo scritto da Polosa e altri è il primo tentativo di correggere la maggior parte di queste percezioni sbagliate e di fornire una fonte autorevole quando si comunica al pubblico come migliorare la salute personale e pubblica dei fumatori. Gli ex fumatori che usano attualmente le sigarette elettroniche e i fumatori che intendono usare le sigarette elettroniche al posto del fumo hanno il diritto di sapere le informazioni reali sui rischi e benefici potenziali di questi prodotti. Il miglioramento della comunicazione dei rischi può promuovere più passaggi tra i fumatori che non vogliono smettere o non possono smettere ed eventualmente riduce o previene alcune delle morti e malattie respiratorie causate dal fumare il tabacco.

Gli autori della revisione hanno trovato anche che i fumatori che hanno sostituito le sigarette con le sigarette elettroniche hanno provato miglioramenti nei sintomi da fumo (tosse, catarro) e hanno manifestato livelli più bassi di monossido di carbonio emesso. Questi risultati sono stati ancora più benefici per i fumatori che hanno sostituito completamente le sigarette con le sigarette elettroniche.

Per i fumatori con malattie quali l'asma e la malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD), l'uso delle sigarette elettroniche ha un effetto benefico sui sintomi, sebbene i dati aggiuntivi siano necessari per determinare l'effetto completo che le sigarette elettroniche possono avere sulla funzionalità polmonare.

Il Dottor Donald Tashkin, pneumologo e professore presso la David Geffen School of Medicine alla University of California, spiega: "Produrre risultati accurati per determinare i rischi e i benefici dell'uso delle sigarette elettroniche richiede un miglioramento sostanziale dei piani di ricerca attuali. Ovviamente, solo gli eventuali studi ampi e a lungo termine degli svapatori che non hanno mai fumato possono fornire i dati definitivi per mostrare qualsiasi impatto potenziale che l'uso di prodotti da svapare può avere sulla salute a lungo termine."

Il Dottor Polosa conclude: "Non basta sfidare la ricerca non istruttiva o anche fuorviante dovuta a problemi con la metodologia e l'interpretazione di questi studi. È urgente affrontare gli errori comuni e sviluppare raccomandazioni metodologiche robuste e realistiche in modo da valutare adeguatamente l'impatto dell'uso di sigarette elettroniche sulla salute umana in condizioni d'uso normali. L'adozione di metodi standardizzati possono rendere possibile una migliore scienza per la riduzione del danno da tabacco."

Note agli editori - Biografie degli autori:

Riccardo Polosa, Dottore in Medicina, PhD, è Professore ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Catania (Italia) e Direttore del Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo (Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction, CoEHAR) all'interno della stessa Università. Egli è coordinatore del Gruppo di lavoro europeo sui "Requisiti e metodi sperimentali per le emissioni delle sigarette elettroniche" all'interno del Comitato Europeo per la Standardizzazione (CEN/TC 437). Il Dottor Polosa è anche Coordinatore del "Comitato Scientifico per la ricerca sulle sigarette elettroniche" promosso dalla Lega Italiana Anti Fumo (LIAF).

Renée O'Leary, PhD, è una consulente di revisione della letteratura (21st Century Literature Reviews) e ricercatrice sul controllo del tabacco, e un associato di ricerca con l'Istituto canadese per la ricerca dell'uso di sostanze (Canadian Institute for Substance Use Research) (Victoria, Canada). Ella è l'autrice della relazione sulle prove, Clearing the Air: A systematic review on the harms and benefits of e-cigarettes and vapour devices (2017) [Purificare l'aria: una revisione sistematica sui danni e i benefici delle sigarette elettroniche e dei dispositivi per svapare (2017)], e un articolo sulla politica delle sigarette elettroniche, Claims in vapour device (e-cigarette) regulation: Un'analisi del quadro normativo dei fatti.

Il Dottor Donald Tashkin, Dottore in medicina, è uno pneumologo a Los Angeles, California e Professore di Medicina presso la David Geffen School of Medicine (Scuola di Medicina David Geffen) presso la University of California (Università della California, Los Angeles. Negli ultimi due decenni è stato la voce principale nella valutazione clinica dell'effetto della mariuana sulla salute polmonare degli utilizzatori e ha condotto i lavori per comprendere gli effetti della mariuana e le associazioni ad altre condizioni polmonari tra cui la malattia polmonare ostruttiva cronica.

La Dottoressa Rosalia Emma, Laureata in Scienze, PhD, è una ricercatrice presso l'Università di Catania. Attualmente sta conducendo uno studio che interessa la valutazione tossicologica dei liquidi delle sigarette elettroniche presso il Dipartimento delle Scienze Biomediche e Biotecnologiche della stessa Università.

Il Dottor Massimo Caruso, Laureato in Scienze, PhD, è ricercatore e professore a contratto di Immunopatologia presso l'Università di Catania con competenza in aspetti biologici dell'asma e di altre malattie respiratorie. Egli sta conducendo uno studio per verificare la qualità della metodologia usata nelle molte valutazioni tossicologiche condotte sulle sigarette elettroniche dall'industria del tabacco.

CONTATTO CON I MEDIA Ufficio stampa CoEHAR E-mail: valeria.nicolosi@coehar.it, valeria.nicolosi@hotmail.it

Ufficio stampa Università di Catania E-mail: stampa@unict.it