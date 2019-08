Gestisci al meglio lo spazio del tuo piccolo appartamento, scegli le soluzioni salvaspazio Smart Arredo

(Cesena, 12 agosto 2019) - La sfida di arredare un piccolo appartamento

Cesena (FC), 12 agosto 2019 - Poco spazio, molte idee. Quando la casa non offre grandi ambienti, l’arredamento deve riflettere una precisa progettazione. Anche in contesti abitativi di poche decine di metri quadri è possibile esprimere il proprio stile, senza per questo fare rinunce sul piano della praticità e dell’ergonomia. L’eleganza non è vincolata a requisiti minimi di spazio, ma richiede una cura particolare, che talvolta manca in chi per la prima volta si approccia al mondo dell’arredamento. I costi delle case nelle grandi città e gli stringenti requisiti imposti dagli istituti di credito per ricevere finanziamenti hanno contribuito alla crescita del mercato dei piccoli appartamenti. A fronte dell’ascesa di questo ambito immobiliare, anche gli operatori specializzati nell’arredamento hanno messo a punto soluzioni specifiche. Nei mini appartamenti perché un mobile arredi con gusto rispondendo comunque a criteri di funzionalità, è necessario che vi sia una particolare progettazione. Le risorse d’arredo tradizionali spesso si rivelano inadeguate, non essendo pensate per ottimizzare la gestione dello spazio.

Con Smart Arredo l’acquisto online di mobili salvaspazio è più sicuro

Dove acquistare mobili progettati per venire incontro alle esigenze d’arredo di una piccola abitazione? La soluzione si chiama Smart Arredo, il negozio digitale specializzato nei mobili salvaspazio e trasformabili. I mobili salvaspazio Smart Arredo rappresentano un’accurata selezione delle migliori soluzioni per sfruttare, con stile e ricercatezza, ogni angolo dell’abitazione. Il catalogo comprende centinaia di articoli di qualità, presentati a prezzi interessanti, tra questi troviamo: scrivanie moderne Smart Arredo, divani letto, tavoli allungabili, librerie, tavolini trasformabili, letti a scomparsa, carrelli porta TV, letti con contenitore e tanto altro. Insomma, quanto serve per arredare i vari ambienti con risorse originali e moderne. Oltre alla qualità dei suoi prodotti e alla convenienza dell’offerta, Smart Arredo presenta altre condizioni esclusive, a partire dalla spedizione: in Italia è gratuita, assicurata e tracciabile online. Il cliente vive con serenità lo shopping online su Smart Arredo anche per la tripla garanzia che tutela i suoi acquisti. È disposta una garanzia su prodotto (se danneggiato, anche per uso comune, avviene la sostituzione), trasporto e risultato (se l’articolo non soddisfa il consumatore, questo può restituirlo entro 30 giorni e ricevere un rimborso integrale). Viene inoltre offerto il reso gratuito e l’assistenza di un team preparato e pronto a rispondere (via telefono, email e chat online) alle richieste dei clienti. E a dimostrazione del valore della sua proposta, Smart Arredo dispone di feedback certificati da Feedaty (società indipendente specializzata nel settore).

