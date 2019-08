Il team Greenberg Traurig Santa Maria assiste Custodia Valore nell'acquisto delle attività di pegno del Credito Valtellinese

- La transazione, sottoscritta il giorno 6 agosto 2019, si stima che abbia un valore di 40 milioni di euro. Si prevede di consolidare la posizione di leader europeo di Custodia Valore nel settore dei pegni, posizione raggiunta nel 2018 a seguito dell'acquisizione delle attività di UniCredit in una trattativa simile, sempre condotta da Caliceti. Quella trattativa aveva avuto un valore stimato di circa 145 milioni di euro. Si prevede che la conclusione avverrà entro la fine del 2019 dopo il rilascio delle necessarie approvazioni regolamentari.

Caliceti è un esperto di negoziazione e controversie per grandi aziende e in materia di acquisizioni e fusioni. I suoi clienti comprendono banche, fondi private equity e altre istituzioni finanziarie. La sua vasta esperienza comprende la conduzione di trattative negli Stati Uniti, Cina, India, Hong Kong, Inghilterra, Guernsey, Lussemburgo, Germania, Francia, Austria, Spagna, Grecia, Polonia, Lituania, Slovacchia, Israele, e Libia. Caliceti è stato uno dei soci fondatori di uno dei maggiori studi legali in Italia e successivamente ha gestito uno studio legale proprio per oltre 10 anni prima di entrare a far parte di Studio Santa Maria Legale, che ha preceduto Greenberg Traurig Santa Maria, la sede milanese dello studio legale mondiale Greenberg Traurig.

Tra gli altri componenti del team Greenberg Traurig Santa Maria ci sono gli associati di M&A Practice Group, Dante Campiverdi e Martina Badessi, e nell'Antitrust Practice Group, il socio Edoardo Gambaro e gli associati Francesco Mazzocchi e Pietro Missanelli.

Informazioni su Greenberg Traurig Santa Maria: Nel 2019, Santa Maria Studio Legale Associato, uno studio legale europeo di alto livello, con sede in Italia, e oltre 50 anni di esperienza, ha formalizzato la sua alleanza strategica di oltre 15anni con Greenberg Traurig, LLP (GT), da cui è stata creata Greenberg Traurig Santa Maria (GTSM) a Milano, Italia. GT, fondata nel 1967, conta più di 2000 legali in 41 sedi negli Stati Uniti, Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia. GTSM comprende circa 50 legali con una grossa preparazione che operano nei mercati e nei settori del mondo degli affari.

