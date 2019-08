Crociere, numeri in crescita: LastMinuteClick analizza i trend dell'anno

(Caserta, 7 agosto 2019) - Caserta, 7 agosto 2019 - Il segmento crociere è in costante crescita da anni a livello internazionale, e l'Italia non fa eccezione, come confermano gli ultimi dati diffusi in queste settimane: grazie a Lastminuteclick, tra i pionieri delle Olta in Italia, scopriamo insieme quali sono i numeri e le tendenze di questo settore.

I numeri delle crociere in ItaliaPartiamo proprio dai dati sulla diffusione della modalità del viaggio in crociera: secondo le stime più recenti, a fine anno si dovrebbe sfiorare quota 12 milioni di passeggeri movimentati in Italia, con un incremento sensibile rispetto agli 11 milioni dello scorso anno.

I trend del 2019: risale il Mar RossoEppure, non è stato un anno semplice per il mercato crocieristico nazionale, che sta risentendo della concorrenza di un competitor sorprendente: il tema “caldo” del 2019, spiega il managing director di LastMinuteClick Gennaro Niola, è infatti il ritorno prepotente del Mar Rosso che, grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo, attrae milioni di turisti ogni anno ed erode quote sensibili ad altre destinazioni, che sono andate in sofferenza. È il caso delle Canarie, ad esempio, mentre come detto l'Italia ha comunque retto l'urto del ritorno in scena dell'area del Vicino Oriente.

Il mercato italiano regge l'urtoDopo il crollo dovuto ai problemi geopolitici, dunque, il Mar Rosso si è riproposto con prepotenza sulla scena turistica con offerte aggressive e vantaggiose per convincere i viaggiatori, portando appunto qualche scombussolamento al quadro del mercato crocieristico. Ad ogni modo, la fotografia che arriva dall'Olta italiana è comunque positiva, con segnali di ripresa importati negli ultimi due anni, e numeri eccezionali registrati lungo il 2019.

Fino a settembre tutte le navi già pieneIn particolare, tutte le navi sono già piene fino a settembre anche se, rivelano da LastMinuteClick, è servito un lavoro più lungo e maggiori promozioni per raggiungere questo obiettivo, rispetto a quanto accaduto negli anni passati. Inoltre, restano da riempire i viaggi per il quarto trimestre 2019, ma la fiducia resta elevata.

LastMinuteClick, un'olta dalle caratteristiche unicheAttiva dal 2005 e caratterizzata da un team giovane e dinamico, LastMinuteClick rappresenta una piccola eccezione nel panorama delle Olta, le OnLine Travel Agency: oltre a proporre i classici servizi di pacchetti vacanza, infatti, sul sito online è possibile acquistare anche crociere verso le principali destinazioni al mondo, con partnership con colossi del settore come MSC Crociere e Costa Crociere.

Una storia di successi e clienti soddisfattiNel corso di questi quattordici anni, l'agenzia ha fatto viaggiare oltre 350.000 clienti e fa dell'attenzione alle necessità dei viaggiatori un impegno ben preciso e un tratto distintivo dai principali competitor: una conferma concreta arriva dal livello di assistenza, garantito sette giorni su sette con orario continuato dalle 9 alle 20 per non lasciare mai soli i viaggiatori.

Partito il processo di internazionalizzazione: primo passo, la RussiaDopo aver conquistato il mercato italiano, il prossimo obiettivo di LastMinuteClick è espandersi a livello mondiale con un processo di internazionalizzazione pianificato e strategico: già dal febbraio di quest'anno ha debuttato il sito lastminuteclick.ru localizzato nel ricco mercato russo, che attualmente ha come core business il segmento crociere, a cui dal 2020 si aggiungerà anche la sezione dedicata alle combinazioni di pacchetti volo + hotel per l’Italia.

Info e dettagli Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.lastminuteclick.it, agenzia di viaggi che propone last minute e pacchetti vacanze online.

Numero di telefono: 0823 16 06 989Email: prenotazioni@lastminuteclick.it