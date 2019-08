Premier League al via: nel big match di apertuna, Manchester avanti su Chelsea secondo i bookmaker

(Roma, 7 agosto 2019) - La nuova stagione inizierà venerdì e vedrà il Liverpool, nettamente favorito (1,14), contro il neo promosso Norwich

Roma, 7 agosto 2019 – Già a Wembley l’antipasto è stato spettacolare: dopo un duro scontro arrivato ai rigori tra il Liverpool e il Manchester City, quest’ultima ha conquistato il Community Shield. Nel weekend partirà la corsa più dura e più lunga, la Premier League, con i Citizens di Guardiola in cerca di conferme dopo il titolo conquistato nella passata stagione. Riparte quindi il campionato più ricco del mondo, capace di presentarsi con quattro squadre alle finali di Champions ed Europa League. I primi a scendere in campo saranno i Reds di Klopp, campioni d’Europa pronti a regnare anche nei confini nazionali.

Venerdì sera, ad Anfield, Salah e compagni sono favoriti a quota 1,14 su Planetwin365 contro il Norwich, neopromossa “maltrattata” dal calendario e proposta vincente a 20 volte la posta: è la quota più alta della prima giornata di Premier. Sabato nel lunch match il Manchester City é invece nettamente favorito a 1,25 contro il West Ham (vincente a 11,50). Molto più equilibrate le altre sfide del pomeriggio. Il Bournemouth si gioca a quota 2,00 in casa contro lo Sheffield, l’Everton è favorito ma rischia a quota 2,43 contro il Crystal Palace, il Watford è proposto a 1,95 contro il Brighton, mentre in Burnley - Southampton le quote sull’«1» e sul «2» sono quasi gemelle. Non ci dovrebbero essere sorprese tra Tottenham e Aston Villa, visto che i Gunners sono avanti nel pronostico a 1,28.

Domenica alle 15 la sfida più attesa dai tifosi del Torino. Il Leicester sfida in casa il Wolverhampton, probabile avversario dei granata nei preliminari di Europa League. Brendan Rodgers dovrà fare a meno di Maguire, ceduto al Manchester United per 87 milioni, ma nella sfida tra “Foxes” e i “Wolves” di Cutrone il Leicester è comunque favorito a 2,28, contro il pareggio e il segno «2» rispettivamente a 3,20 e 3,34. Stesso orario per la sfida del Saint James’ Park tra Newcastle e Arsenal, con i Gunners avanti sulla lavagna Planetwin365 a 1,77, mentre alle 17:30 andrà in scena il big match Manchester United - Chelsea. Esordio da brividi per le due squadre, i Red Devils vogliono evitare il ko casalingo e si giocano vincenti a 2,21. A 3,25 il pareggio, mentre i Blues, con Lampard al posto di Sarri, sono proposti addirittura a 3,45.

Questa dunque la prima di una lunga sfida che porterà ad una nuova regina d’Inghilterra. Chi vincerà la prossima Premier? Il City di Guardiola è ancora favorito a 1,50, ma il Liverpool non è lontano a 3,10. Staccate il Tottenham (21), il Chelsea (36), Manchester United (38) e Arsenal (60).

