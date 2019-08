Michter's rilascerà un whisky US*1 Toasted Barrel Sour Mash per la prima volta

- Quando il Michter's US*1 Sour Mash è stato scelto da The Whisky Exchange come "Whisky dell'Anno" per il 2019, questa è stata la prima volta in cui qualsiasi whisky statunitense abbia mai raggiunto questo traguardo. Questo whisky premiato è al cuore del Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash. Per realizzare questo speciale Toasted, Michter's parte da botti pienamente mature del suo whisky US*1 Sour Mash e trasferisce il whisky in botti specificamente tostate per un ulteriore invecchiamento. "Siamo stati molto contenti di come siano venuti fuori il nostro Toasted Barrel Bourbon e il Toasted Barrel Strength Rye, ed abbiamo scoperto che anche il nostro whisky Sour Mash è fantastico per una finitura in botte tostata," ha commentato il presidente di Michter's Joseph J. Magliocco.

Con il Mastro Distillatore Dan McKee e la Maestra di Maturazione di Michter's Andrea Wilson alla guida, Michter's continua a condurre ricerche nella produzione di whisky. A detta di Wilson, una notevole attenzione è andata al tipo di tostatura che fosse la migliore per la finitura del whisky US*1 Sour Mash. "Il profilo di tostatura usato per finalizzare il nostro Toasted Barrel Sour Mash differisce sia dal profilo utilizzato per il Toasted Bourbon che da quello impiegato per il Toasted Barrel Strength Rye." Lei ha poi aggiunto: "E' stata scelta una tostatura più delicata per valorizzare il carattere caramellato dello US*1 Sour Mash e offrire una suggestione di falò nella finitura. Dopo aver valutato diversi gradi di tostatura, abbiamo scelto un livello che possa fornire il profilo di tostatura che le persone apprezzano e che allo stesso tempo complementa l'eleganza del sour mash whisky."

Il Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whisky è 86 proof e si venderà negli USA ad un prezzo al pubblico suggerito di 60 dollari per la bottiglia da 750ml.

Oltre alla sua distilleria principale nel sobborgo di Shively a Louisville, le operazioni di Michter's si estendono ad altri due siti nel Kentucky. A Springfield, Michter's coltiva in proprio il grano nella sua proprietà da 145 acri, mentre nel centro di Louisville, Michter's ha la sua seconda distilleria nello storico edificio di Fort Nelson, che ha aperto al pubblico nel febbraio di quest'anno. Situato in una posizione privilegiata sulla West Main Street di fronte a Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la distilleria Michter's di Fort Nelson ospita il leggendario sistema ad alambicco di Michter's Pennsylvania. Ha anche tour didattici con degustazioni di whisky e The Bar a Fort Nelson, che presenta cocktail classici curati dallo storico di liquori e cocktail David Wondrich.

Michter's fa whisky a produzione limitata altamente acclamati, che sono soggetti ad assegnazione poiché la domanda ha superato l'offerta. Michter's è rinomata per i suoi whisky single barrel segale, small batch bourbon, single barrel bourbon, small batch American whisky e small batch sour mash. Nel gennaio 2019, Michter's è stata eletta #1 Top Trending American Whiskey brand dall'Annual Brands Report di Drinks International. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare www.michters.com, e seguirci su Instagram, Facebook e Twitter.

Contatto: Joseph J. Magliocco502-774-2300 x580 jmagliocco@michters.com

