I nuovi connettori a bordo scheda Sliver di TE Connectivity rendono possibili implementazioni OCP NIC 3.0 con collegamento su pannello frontale

Prescrizione, Bonafede: "E' il nodo, non permetterò giochini per far saltare riforma"

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2019 Prescrizione, Bonafede: "E' il nodo, non permetterò giochini per far saltare riforma" "Il nodo è la prescrizione, non permetterò giochini per far saltare riforma". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso di una diretta Facebook in cui parla del Consiglio dei Ministri della sera precedente. Fonte: Facebook/Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia ...