Eosfinex Opens for Trading; Launches on Mainnet EOS

Costa Toscana, la cerimonia del primo taglio della lamiera in 170 secondi

(Agenzia Vista) Turku (Fin), 30 luglio 2019 È iniziata, con il taglio della lamiera nel cantiere Meyer di Turku in Finlandia, la costruzione di Costa Toscana, nuova unità della flotta di Costa Crociere, compagnia italiana parte di Carnival Corporation. Costa Toscana è la seconda di due nuove navi gemelle ordinate da Costa Crociere, alimentate, sia in porto sia in navigazione, a gas naturale ...