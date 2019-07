In arrivo la webserie “Magica Emozione” firmata Caffe' Borbone

(Napoli, 29 LUGLIO 2019) - Scritta e interpretata da Marco Lanzuise, Rosario Verde, Salvatore Turco - volti noti del teatro e del cabaret napoletano - è arrivata la webserie “Magica emozione” dalla comicità al gusto di caffè. Non un caffè qualunque ma Caffè Borbone. La scelta originale risponde alla mission aziendale: far diventare il caffè un momento di piacere e relax...e anche di risate.

“La magica emozione di Caffè Borbone è gusto, originalità e da oggi anche divertimento. Da qui l'idea di realizzare una webserie ispirata al caffè e ai momenti spensierati che questa bevanda è capace di allietare” ha dichiarato Massimo Renda, fondatore e Amministratore delegato del marchio Borbone.

Ecco allora in rete, visualizzabili sul canale Youtube, dieci esilaranti sitcom (dal 10/8 ogni venerdì) in cui i protagonisti - Vera Volante, Feliciana Tufano, Salvatore Turco, Marco Lanzuise, Lello Musella e Rosario Verde – interpretano storie di vita comune raccontate in chiave comica, di una comicità tutta napoletana, che si sviluppa intorno ad una tazza di caffè Borbone. Gli sketch di questa simpatica famiglia allargata si svolgono in un'ambientazione tipicamente domestica e conviviale.

La web sitcom firmata Borbone, per la regia di Roberto Aiena, è prodotta da Max ADV di Massimiliano Triassi.

Per la location si ringrazia cucinanDOCucinando – centro cucine alla Doganella.

