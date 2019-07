Noleggio jet privati: un servizio non solo per ricchi

(Verona, 29 Luglio 2019) - Verona, 29 Luglio 2019. Il jet privato è un elemento dell’immaginario collettivo che immediatamente colleghiamo alla ricchezza. Lo stereotipo cinematografico del ricco prevede spesso lo spostarsi su un mezzo aereo privato. Uno status symbol, il contrassegno sociale di una condizione economica agiata. In realtà, questa idea è un mito in parte da sfatare, nel senso che il mercato attuale, in tema di jet privati, rende il servizio accessibile anche alle classi meno agiate, grazie all’opzione noleggio.

L’idea che c’è dietro il noleggio di un jet privato presuppone una concezione dinamica interessante e non scontata, non riscontrabile in tutte le compagnie aeree commerciali che oggi troviamo sul mercato. Questa idea ha ricadute positive in termini di risparmio di tempo, sicurezza oltre che flessibilità e produttività.

A chi si rivolge un simile servizio?

L’idea di noleggiare un jet privato solletica di sicuro la fantasia di ciascuno di noi. Al di là di questo, ci sono delle categorie di persone per le quali affittare un mezzo aereo privato potrebbe rivelarsi davvero molto utile. Si tratta, in effetti, di un servizio predisposto e pensato per quelle persone che sono frequentemente in movimento, che viaggiano spesso e che magari devono partire con un margine di preavviso molto basso, in orari e per mete non sempre previste dalle tratte delle altre linee commerciali. Con questa modalità, potete viaggiare in tutto il mondo con flessibilità e ottimizzazione dei tempi, passando per aeroporti non affollati e soggetti a rallentamenti nelle tempistiche. Potete raggiungere più luoghi e rientrare a casa anche in un giorno.

Sono interessato: come devo procedere?

Il modo forse più semplice per approfondire le tematiche relative al servizio e valutare seriamente la cosa è documentarvi su internet, cercando notizie su https://www.fastprivatejet.com/it/servizi/jet-privato Ci sono delle validissime aziende che si avvalgono di specialisti dotati di certificazione, con un servizio clienti gestito da una squadra internazionale.

Come scegliere la compagnia di servizi di noleggio di jet privati

La scelta della compagnia a cui fare riferimento è, naturalmente, fondamentale. Parliamo di viaggiare per via aerea in Europa e nel mondo: per un’attività internazionale occorre un team internazionale. Il servizio clienti può prevedere diversi agenti, ognuno si occupa di una particolare area geografica e l’azienda può prevedere uffici di rappresentanza in diversi Paesi. L’agente si occuperà di assistere il cliente fornendo informazioni e rispondendo alle sue domande, mettendo a disposizione un servizio personalizzato dalla prenotazione del jet all’arrivo. Questo è ottimo perché consente di avere a disposizione un esperto dell’area di interesse.

Chi usufruisce di questo servizio è spesso una persona con uno stile lavorativo e di vita estremamente dinamico, che parte anche con poco preavviso. Per questo motivo, la professionalità della compagnia è fondamentale e deve garantire un iter di prenotazione fluido, un viaggio confortevole e un servizio ottimizzato ed efficiente nel suo complesso.

Il tempo, per chi viaggia spesso e all’improvviso, è un fattore determinante: deve essere ottimizzato. È opportuno propendere per una compagnia che evada le richieste in breve tempo, possibilmente in pochi minuti o, comunque, in giornata, con un servizio disponibile h24. Ultimo dettaglio, la sicurezza nell’iter di pagamento: preferibili le società che utilizzano software sicuri come Stripe.

La procedura per noleggiare un jet

Una volta trovata la compagnia che risponde alle vostre esigenze, siete pronti a prenotare il vostro primo volo. Se i tempi di risposta sono brevi, comodissima è la modalità di richiesta via e-mail o tramite compilazione di un form sul sito della compagnia. A quel punto, lo staff cercherà l’opzione più conveniente. Riceverete, quindi, la disponibilità per velivoli ed equipaggio e una quotazione. Se la proposta vi piace, darete conferma e procederete al pagamento, anche tramite bonifico, se la partenza non è vicinissima.

