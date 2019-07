La nuova versione di Kaspersky Security Cloud rafforza il controllo della privacy di applicazioni e siti Web

(Milano, 24 luglio 2019) - Kaspersky ha aggiornato Kaspersky Security Cloud - il suo servizio account-based con accesso alle migliori tecnologie e strumenti dell’azienda – e ha dotato la soluzione di nuovi strumenti per proteggere la privacy degli utenti su più dispositivi. Kaspersky Security Cloud riduce il rischio di violazione della privacy degli utenti avvisandoli dei rischi provenienti da autorizzazioni speciali e pericolose richieste dalle app installate sui dispositivi Android. Inoltre, notifica agli utenti i tentativi di phishing nascosti dietro i link abbreviati. La tradizionale linea di prodotti consumer di Kaspersky, con soluzioni che vanno dall’Anti-virus ai prodotti di sicurezza Premium per PC, Mac, smartphone e tablet Android, è stata ulteriormente arricchita per offrire una migliore esperienza utente attraverso il miglioramento delle prestazioni e l’ottimizzazione del numero di notifiche.

Secondo il report di Kaspersky The true value of digital privacy: are consumers selling themselves short? è sempre più comune per gli utenti proteggere la propria privacy digitale controllando le impostazioni dei dispositivi e le applicazioni utilizzate. Infatti, più di un terzo (35%) degli utenti effettua questo tipo di controlli con regolarità.

Tuttavia, esiste ancora un po' di confusione dettata dal fatto che spesso le applicazioni inviano richieste di autorizzazione sospette che potrebbero mettere in pericolo la privacy degli utenti. Al fine di semplificare il processo di controllo della privacy e di risparmiare tempo nella gestione delle impostazioni, la nuova funzionalità di Kaspersky Security Cloud per dispositivi Android consente agli utenti di visualizzare e gestire in modo rapido le autorizzazioni delle applicazioni all’interno di un'unica sezione dedicata. Questo aiuta a identificare le richieste potenzialmente pericolose o dubbie di un'applicazione e spiega i rischi associati ai diversi tipi di permessi comuni.

Oltre alle richieste delle applicazioni di autorizzazioni sospette, c'è un altro rischio per la privacy di cui è bene che gli utenti siano consapevoli e di cui si è tenuto conto nella nuova versione di Kaspersky Security Cloud. Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un incremento nell’utilizzo di URL brevi dovuto alla quantità limitata di caratteri disponibili per i messaggi istantanei o i tweet. Infatti, molti servizi legittimi utilizzano URL brevi che collegano alle pagine web desiderate per scopi di vendita e di marketing. Tuttavia, anche se l’utilizzo di URL brevi offre diversi vantaggi, è altrettanto vero che può comportare dei rischi in quanto gli utenti non sono in grado di verificare il sito web a cui verranno indirizzati. Questo può avere gravi conseguenze sulla privacy e negli ultimi anni ha portato ad un aumento della popolarità delle URL brevi tra i criminali informatici. Per combattere questo fenomeno, gli utenti di Kaspersky Security Cloud possono usufruire di una funzione antiphishing migliorata per proteggere meglio le informazioni personali. Il servizio analizza le URL brevi e avvisa nel caso si tratti di phishing. Come parte di questo processo, Kaspersky Security Cloud invia un avviso anti-phishing all'utente e garantisce che i link e i siti Web a cui accedono siano sicuri.

"Per gli utenti moderni non è più sufficiente proteggere solo il proprio dispositivo. I criminali informatici sono sempre più interessati ad ottenere informazioni personali su persone specifiche - che si tratti di informazioni finanziarie o della cronologia delle ricerche. Se questo tipo di informazioni venissero esposte, potrebbero portare a potenziali danni alla privacy dell’utente. Al fine di fornire un maggiore controllo sulle informazioni personali indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato, abbiamo aggiornato Kaspersky Security Cloud. L’obiettivo è quello di aiutare gli utenti a mantenere i propri dati personali al sicuro su più dispositivi", commenta Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing at Kaspersky.

Kaspersky Security Cloud è disponibile nelle versioni Personal e Family. Ciascuna edizione offre un numero diverso di applicazioni, strumenti e tecnologie. Tutti gli abbonati a Kaspersky Security Cloud possono installare le sue applicazioni e tecnologie su PC, Mac e dispositivi mobili. Inoltre, tutti i clienti riceveranno gratuitamente le nuove funzionalità e gli aggiornamenti entro il periodo di abbonamento.

Per ulteriori informazioni sulla nuova versione di Kaspersky Security Cloud, visitare il sito.

Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security: prestazioni migliorate e migliore esperienza utente

Oltre ad aggiornare Kaspersky Security Cloud, Kaspersky ha anche perfezionato l'interfaccia e le funzionalità chiave di Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security. L’aggiornamento prevede un miglioramento delle prestazioni e del modo con cui gli utenti ricevono le notifiche e quindi una migliore esperienza complessiva dell’utente.

Kaspersky ha migliorato le prestazioni delle sue tradizionali soluzioni di sicurezza per Windows. Ad esempio, al fine di velocizzare le lunghe scansioni del file system alla ricerca di malware è stata eliminata la limitazione delle risorse consumate sul PC. Inoltre, la versione più recente può essere installata in solo metà del tempo ed è più "leggera" del 15%, con un carico minore per il PC dell'utente.

Inoltre, le soluzioni di sicurezza avvisano gli utenti solo in caso di eventi significativi e garantiscono un'esperienza senza problemi. Ad esempio, quando un utente visita il sito web della banca, riceve una notifica dalla funzione Safe Money che lo informa del fatto che la sessione è protetta

Kaspersky ha inoltre semplificato il modo in cui le credenziali e le informazioni sull’account vengono scambiate tra i prodotti dell'azienda. In questo modo, gli utenti che già utilizzano alcuni dei software Kaspersky non dovranno reinserire le proprie credenziali ogni volta che installano un nuovo prodotto ma possono gestirli tutti utilizzando un unico account My Kaspersky.

A questolink è possibile avere maggiori informazioni sulla nuova generazione della linea di prodotti tradizionali di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

