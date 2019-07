Eugene Kaspersky presenta il concetto di cyber immunità alla INSEAD Business School

(Milano, 17 luglio 2019) - Eugene Kaspersky ha tenuto di recente una lectio magistralis presso la business school INSEAD (Institut européen d'administration des affaire), una delle tre migliori scuole di Executive Education che offre programmi MBA in tutto il mondo. Durante il suo intervento Eugene Kaspersky ha spiegato il concetto di “cyber immunità” e l’importanza di costruire un mondo più sicuro. Il CEO dell’azienda leader nella sicurezza informatica ha presentato a studenti, laureati e professori l’attuale panorama delle minacce e ha spiegato come rispondere alle sfide dell’industria 4.0 e alla rapida crescita dei dispositivi IoT.

Nell’attuale panorama della cybersecurity, le tecnologie di tipo avanzato ricoprono un ruolo cruciale e anche un solo incidente informatico può potenzialmente trasformarsi in un disastro. Oggi la sicurezza informatica non è più appannaggio esclusivo degli esperti IT ma rappresenta una delle preoccupazioni primarie per i leader di innumerevoli aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali. L’esperienza dimostra che una violazione dei dati può anche avere ripercussioni negative sulla carriera di coloro che ricoprono ruoli dirigenziali di alto livello. Ecco perché, a livello di c-suite, le imprese devono comprendere le criticità della sicurezza informatica e impegnarsi attivamente nella gestione delle minacce.

Eugene Kaspersky ha incontrato gli studenti dell’MBA presso il campus dell’istituto INSEAD situato a Fontainebleau in Francia. L’incontro aveva come obiettivo quello di incontrare gli studenti MBA e parlare alle persone che un giorno, verosimilmente, fonderanno le proprie aziende e avranno un ruolo cruciale nella sicurezza informatica. Il futuro del business mondiale, in cui tutto è digitale e interconnesso, potrebbe dipendere da loro.

Durante il suo intervento, Eugene Kaspersky ha condiviso l’esperienza dell’azienda nell’affrontare le minacce informatiche e i gruppi criminali che si nascondono dietro agli attacchi e ha descritto un approccio completamente nuovo per costruire un mondo più sicuro. La quarta rivoluzione industriale implica che tutte le azioni umane vengano computerizzate attraverso sistemi di apprendimento automatico ampiamente utilizzati in numerosi campi di attività. In uno scenario simile, la sicurezza informatica non può più essere legata esclusivamente alla protezione dei dispositivi endpoint: si tratta di sviluppare un ecosistema in cui tutto ciò che è connesso venga protetto e tutti i sistemi siano sicuri sin dalla fase di progettazione. Kaspersky definisce questo concetto “cyber immunità”.

“Credo che oggi più che mai per le aziende sia necessario essere informate sul tema della sicurezza informatica. La cyber immunità è la risposta giusta alle sfide odierne che derivano da uno scenario in cui la tecnologia connette ogni cosa attraverso piattaforme diverse. Sono contento di aver avuto modo di parlare al pubblico di INSEAD, una delle business school leader a livello mondiale, e di aver condiviso la nostra nuova visione di costruire un mondo più sicuro. Instaurare un dialogo con gli attuali e futuri rappresentanti del business è sempre più necessario; al contempo, siamo lieti di osservare che l'impegno dei vertici aziendali verso la sicurezza informatica è notevolmente aumentato”, ha commentato Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky.

INSEAD, “The Business School for the World”, è stata inserita tra i primi 5 programmi MBA al mondo da Financial Times, Bloomberg Businessweek e Forbes. Inoltre, la business school ispira e sostiene regolarmente nuove start-up investendo nello sviluppo di un ambiente imprenditoriale innovativo per i suoi studenti MBA.

"Noi di INSEAD, crediamo che il business possa essere una forza positiva e siamo costantemente impegnati nella nostra mission di sviluppare leader responsabili e in grado di trasformare il business e la società. La sicurezza informatica svolge un ruolo importante nel raggiungimento di questa mission. Apprendere del concetto di cyber immunità da Eugene Kaspersky, esperto di cybersecurity di fama mondiale e CEO di una delle principali aziende internazionali che operano nel campo della cybersecurity, è stato per noi un vero piacere", ha commentato Peter Zemsky, Deputy Dean and Dean of Innovation di INSEAD.

Informazioni su Kaspersky Kaspersky

è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Informazioni su INSEAD, The Business School for the World

INSEAD, una delle più importanti e più grandi business school al mondo, rappresenta un luogo d’incontro per persone, culture e idee che ha l’obiettivo di formare leader responsabili in grado di trasformare la società e il business. Le nostre ricerche, gli insegnamenti e le partnership riflettono questa prospettiva globale e la diversità culturale.

La formazione e la ricerca di INSEAD si estende su tre continenti con la presenza di campus in Europa (Francia), Asia (Singapore) e Medio Oriente (Abu Dhabi). I nostri 155 rinomati membri della Facoltà provenienti da 40 Paesi diversi ispirano ogni anno più di 1.300 studenti che frequentano i nostri programmi MBA, Executive MBA, Master specialistici (Master in Finanza, Executive Master in Change) e programmi PhD. Inoltre, più di 12.000 dirigenti partecipano ogni anno ai programmi di Executive Education di INSEAD.

INSEAD continua a condurre ricerche all’avanguardia e a innovare i suoi programmi. Forniamo ai dirigenti aziendali la conoscenza e la consapevolezza necessarie per operare in ogni contesto. Questi valori fondamentali guidano l'eccellenza accademica e servono la comunità globale di The Business School for the World.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.insead.edu.

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT http://www.facebook.com/kasperskylabitalia https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia https://t.me/KasperskyLabIT

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Lab Italia

Cristina Barelli, Valeria Valenti, Alessandra Venneri

Giulia Grandolfo Head of Corporate Communications

kaspersky@noesis.net Italy and South East Europe

02 8310511 Piazza Sigmund Freud, 1 - Milano

alessandra.venneri@kaspersky.com