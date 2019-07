Praxis to Provide BOSS. Gaming With Cashier Payment Software to Expand Their Product Offering

Maxi sequestro di giocattoli pericolosi per 4 milioni di euro

Roma, 16 lug. (askanews) - Erano già imballati e pronti per essere immessi sul mercato i 2,6 milioni di giocattoli (per un valore totale di 4 milioni di euro), potenzialmente pericolosi, sequestrati, nel corso di un'operazione, dalla Guardia di Finanza di Torino. I finanzieri della compagnia di Susa hanno rinvenuto il materiale in due grossi depositi gestiti da due imprenditori di origine cinese, ...