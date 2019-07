Redesigned TOEIC Bridge® Tests Continue Worldwide Rollout

Incendi, in Sicilia anche le Forze armate contro i roghi

Palermo, 12 lug. (askanews) - Si contano i danni in Sicilia dopo i devastanti roghi che nelle ultime ore hanno colpito l'intera isola, interessando però in particolare le zone del Catanese e del Palermitano. Per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento di un dispositivo d'emergenza interforze che, accanto ai mezzi terrestri, ai Canadair e agli elicotteri dei Vigili del fuoco ha visto ...