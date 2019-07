Kaspersky supporta la spedizione alle isole Kuril per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide ambientali locali

() - Milano, 10 luglio 2019. Eugene Kaspersky, insieme ad un noto gruppo di ambientalisti, filmaker e fotografi, ha partecipato ad una spedizione di 12 giorni per esplorare l’ecosistema unico nel suo genere delle isole Kuril, situate tra l’isola giapponese di Hakkaido e la penisola Russa della Kamčatka. Si tratta di uno degli arcipelaghi più remoti e a rischio del pianeta e la spedizione ha come obiettivo sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide ambientali che lo riguardano.

"Le isole Kuril sono uno dei posti più incredibili che abbia mai visitato, con un clima unico e paesaggi mozzafiato. Mi auguro che più persone possibili abbiano l'opportunità di visitarle ed esplorarle anche se sono molto difficili da raggiungere senza organizzare una vera e propria spedizione. Questo è il motivo per cui, quando ho saputo del desiderio di Renan Ozturk di visitarle e della sua passione per l’esplorazione di posti così remoti, ho deciso di aiutarlo a concretizzare il suo sogno e di invitarlo a prendere parte alla spedizione. Sarà una bellissima esperienza esplorare le Kuril insieme a un gruppo di professionisti che si occuperà di effettuare studi ambientali e di filmare la spedizione. Siamo anche molto grati del supporto che WWF-Russia sta offrendo a questa spedizione mettendo a disposizione un gruppo di esperti che ci istruiranno sulla fauna locale e marina e che ci aiuteranno a comprendere le sfide ambientali legate a questa area geografica. L’obiettivo di questa spedizione è sensibilizzare l’opinione pubblica su questo luogo straordinario che merita di essere protetto e mi auguro che insieme riusciremo a raggiungerlo”, ha commentato Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky.

Il film documentario, che verrà girato dal gruppo di celebri filmaker presenti, favorirà il raggiungimento dell’obiettivo di questa spedizione dando alle persone l’opportunità di esplorare la straordinaria natura delle isole e richiamando l’attenzione sulla situazione ambientale che questa aerea geografica sta attualmente affrontando. Dimostrerà anche come le nuove tecnologie possano farci conoscere luoghi unici ma difficili da raggiungere, proprio come le isole Kuril, e come Kaspersky renda sicure queste tecnologie affinché tutti possano sfruttare al meglio le opportunità che offrono.

“Vorremmo mostrare la bellezza ma anche la fragilità di questa remota striscia di terra”, dichiara Renan Ozturk, fotogiornalista e regista di documentari. “Per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica non possiamo semplicemente salire su una barca, scattare delle belle foto e sperare che qualche media le riprenda. Ecco perché abbiamo messo insieme un gruppo di registi, fotografi e ambientalisti affinché realizzino una rappresentazione significativa di questo luogo in grado di raggiungere più persone possibili. Produrremo un documentario su questo viaggio nel quale includeremo la prima scalata su roccia e l’esplorazione sulla terraferma perché siamo convinti che sia questo il genere di contenuto che oggi genera consapevolezza”.

La spedizione sarà documentata in diretta sulla piattaforma digitale Tomorrow Unlocked, un magazine online sulla cultura digitale e anche casa di produzione cinematografica creata da Kaspersky che si concentrerà su storie in cui si racconta come la tecnologia ci aiuti a costruire un futuro migliore.

La spedizione potrà anche essere seguita sui social media attraverso l’hashtag #fromkurilswithlove.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

