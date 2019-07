Call for Entries: Wuzhen Theatre Festival's Outdoor Carnival 2019 Recruiting Creators of all Art forms to Join October Event

Sea watch, Rackete libera: il Gip non ha convalidato l'arresto

Milano, 3 lug. (askanews) - Carola Rackete è libera, il gip di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato l'arresto del capitano della nave Sea Watch 3 perché la donna non ha commesso alcun reato. Il magistrato, nell'episodio relativo all'ingresso forzato in porto a Lampedusa per sbarcare i 40 migranti a bordo e al contatto con la motovedetta della Guardia di Finanza che si era frapposta fra ...