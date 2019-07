Il Gruppo BPER adotta i servizi innovativi di Google Cloud

Modena, 2 Luglio 2019 - L’Istituto potenzia le proprie opportunità di business attraverso i servizi di G Suite, per favorire la condivisione, la collaborazione e innovare l’azienda

Modena, 2 Luglio 2019 - Il Gruppo BPER ha scelto di potenziare le proprie opportunità di business adottando i servizi innovativi della G Suite di Google Cloud, offerti in modalità Software as a Service, per favorire la condivisione e la collaborazione all’interno della propria azienda. L’esigenza è quella di cambiare in modo radicale le modalità di lavoro tradizionale verso un modello più snello, che favorisca i processi di comunicazione in un’ottica di smart working.

Il servizio include una serie di strumenti di Google per la produttività, fra cui Gmail, Documenti, Drive, Hangouts e Calendar che offrono numerosi vantaggi e sicurezza per le aziende. L’uso di G Suite permetterà infatti ai 12.000 dipendenti di lavorare in modo più rapido e flessibile, facilitando una cultura collaborativa per far emergere le migliori idee.

Il Chief Operating Officer di BPER Gianluca Formenton ha spiegato i motivi che hanno spinto il Gruppo bancario a scegliere i servizi offerti da Google Cloud. “Con l’adozione di questa nuova piattaforma – ha affermato Formenton – avremo la possibilità non solo di snellire i processi produttivi della nostra azienda ma anche di potenziare le opportunità di business. L’esigenza, infatti, era quella di giungere a una maggiore efficienza, di essere più compliant con le richieste delle varie authority, di avere una maggiore sicurezza dei dati e una completa tutela della privacy, oltre che ridurre le spese e disporre di strumenti utili per i progetti di smart office e di smart working che stiamo implementando. L’utilizzo di G Suite consentirà a tutti di crescere e di migliorarsi attraverso la condivisione delle informazioni e una maggiore possibilità di collaborazione senza vincoli di spazio o di tempo”.

Fabio Fregi, Country Manager di Google Cloud per l’Italia, ha commentato: “Le imprese hanno oggi bisogno di innovare costantemente per essere al passo con i tempi, gli strumenti di produttività di Google Cloud sono ideali per abilitare un modello di lavoro flessibile, collaborativo, efficiente e per rendere i dipendenti più produttivi ed allo stesso tempo motivati. Siamo felici di facilitare l’innovazione delle grandi imprese come BPER, che conferma il ruolo di Google Cloud come partner d’eccellenza nella trasformazione digitale”.

