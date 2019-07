L’impatto del G20 sui mercati finanziari e lo scandalo del fondo H2O (Natixis)

Milano, 2 luglio 2019 - A seguito delle differenti posizioni emerse durante il G20, Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar) analizzano l’impatto sui mercati finanziari che si preparano per una “lunga estate calda”.

Milano, 2 luglio 2019 – Appuntamento con Market Star in diretta mercoledì 3 luglio alle ore 10.00. Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar) analizzeranno faranno il punto sul primo semestre di questo 2019, che continua a rimanere piuttosto incerto e imperscrutabile. I trend dei prossimi mesi verranno messi in evidenza, commentando anche il G20.

Oltre ai temi macro economici si affronterà un tema particolarmente dibattuto nel mondo del risparmio gestito. Lo scandalo sul fondo H2O Allegro (Natixis). H2O Asset Management è la società di gestione controllata da Natixis che nelle scorse settimane è stata portata alla ribalta a seguito di un articolo del Financial Times che evidenziava l’eccessiva quantità di bond illiquidi detenuti in portafoglio. Queste obbligazioni (il cui valore supera 1,4 miliardi di Euro) sono legate a Lars Windhorst, imprenditore tedesco più volte finito nei guai con la giustizia e che in passato è stato costretto a dichiarare bancarotta. La decisione di Morningstar di sospendere il proprio rating sul fondo H20 Allegro ha causato scompiglio e ha portato tutte le reti di distribuzione a consigliare ai propri clienti di ridurre o azzerare l’esposizione su H20. Una indicazione importante considerando che proprio il fondo ha raccolto in Italia oltre 5 miliardi di euro, sui 30 miliardi complessivi. Negli scorsi giorni Natixis ha cercato di correre ai ripari con incontri con le principali reti per riconquistare la fiducia compromessa.

Tra i temi che verranno affrontati durante la puntata anche le linee guida che nelle prossime settimane saranno comunicate dall’ ESMA riguardanti gli stress test proprio sui fondi di investimento, facendo quindi un approfondimento su cosa significa il rischio degli investimenti.

Ultimo ma non ultimo un commento su Libra, la criptovaluta che sarà lanciata da Facebook e che potrebbe rivoluzionare le dinamiche del mondo finanziario.

Market Star

Il format è diventato ormai un appuntamento importante all’interno del palinsesto di Le Fonti TV. Durante la puntata vengono analizzati i diversi mercati internazionali, cercando di offrire un’interpretazione puntuale e dando evidenza dei possibili scenari alla luce dei cambiamenti geopolitici mondiali. Un format televisivo con contenuti di alto valore aggiunto, che in poco tempo è riuscito a diventare un importante riferimento per la comunità dell’asset management.

L’importante collaborazione tra Le Fonti TV e Morningstar risponde al sempre più importante bisogno per professionisti ed investitori di essere informati ed avere una chiara visione di insieme e una interpretazione imparziale e corretta dei mercati finanziari.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

staff@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: www.lefonti.tv

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/