Il riso Thai si trasforma in prodotti innovativi

- Grazie a conoscenze tramandate attraverso le generazioni, il riso Thai è divenuto un alimento base sulle tavole di tutto il mondo. E oggi si è spinto molto oltre, considerando che dal riso Thai deriva un'ampia gamma di prodotti innovativi.

Il Ministero del commercio ha discusso sul fatto che il riso Thai sta facendo un grande balzo in avanti con l'incorporazione di tecnologia nella sua coltivazione e lavorazione. Per la sua varietà, il suo valore nutrizionale e l'assenza di glutine, il riso Thai è stato trasformato in numerosi prodotti innovativi mediante una tecnologia all'avanguardia. Tali prodotti vengono incontro all'interesse da parte dei consumatori per alimenti orientati alla salute, assicurando al contempo che ogni parte della pianta del riso venga usata in modo sostenibile, creando nuovi fenomeni nell'industria globale del riso.

Il riso è molto più di un alimento base delizioso e nutriente. Oggi, dal riso Thai, è stata sviluppata un'ampia varietà di prodotti.

Prodotti alimentari adatti ai consumatori di oggi e alle persone che soffrono di intolleranza al glutine. I prodotti alimentari comprendono alimenti pronti al consumo - come riso precotto, zuppa di riso istantanea, congee di riso integrale e barrette di cereali - e alimenti orientati alla salute come latte di riso organico, olio di crusca di riso spremuto a freddo, polvere per bevanda istantanea al riso integrale, alimenti per neonati, barrette energetiche e integratori all'olio di crusca di riso.

Prodotti non alimentari che comprendono cosmetici come idratante per il viso alle cellule staminali di riso, siero di riso, shampoo e balsamo per i capelli fatti con estratto di riso Sang Yot, scrub facciale al riso e sapone di riso e materiali medicali come spugne medicali assorbenti usate in chirurgia e bende fatte con fibre in nanocellulosa di riso.

Oltre a offrire stabilità alimentare, i prodotti innovativi a base di riso vengono incontro alla domanda dei consumatori odierni e all'emergere in tutto il mondo di società in progressivo invecchiamento.

Pensa alla innovazioni nel riso, pensa al riso Thai.

