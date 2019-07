FoodChain ID acquisisce Decernis

- Fondata nel 2003, con sede centrale a Washington DC e sede europea a Kelkheim, in Germania, Decernis offre sistemi e servizi per la gestione della compliance e dei rischi globali nei settori alimentare, chimico e dei prodotti di consumo. Decernis propone soluzioni integrate ai processi aziendali per anticipare pospettive in ambito globale con modelli di Horizon Scanning e Predictive Analytics basati sull'intelligenza artificiale, e per accellerare l'accesso dei prodotti nel mercato attraverso il controllo di conformità delle formulazioni, i database normativi di riferimento e la piattaforma di gestione della supply chain. Queste soluzioni costituiscono la suite di software per l'intelligence regolatoria più completa sul mercato, coprendo oltre 90.000 normative globali in oltre 200 paesi.

Brad Riemenapp, Chief Executive Officer di FoodChain ID, ha dichiarato: "Decernis, con i suoi clienti internazionali e la sua copertura globale, rappresenta una forte sinergia strategica per FoodChain ID, accresce la nostra clientela e rafforza il nostro profilo internazionale, la nostra esperienza e leadership nell'industria agroalimentare. Con Decernis, stiamo ampliando la portata delle nostre attività negli Stati Uniti ed espandendo la gamma di servizi attraverso nuove tecnologie per la compliance di filiera e per la verifica dei claims. Siamo entusiasti di collaborare con il team di Decernis per promuovere la crescita e soddisfare la crescente domanda di servizi per la sicurezza alimentare."

Andrew (Pat) Waldo, Chief Executive Officer di Decernis, ha dichiarato: "Sin dalla nostra fondazione, abbiamo voluto apportare innovazione tecnologica e conoscenze specialistiche, e abbiamo collaborato al fianco di partner governativi internazionali per supportare la conformità dei prodotti su scala mondiale e rendere il compito più facile a produttori, proprietari di marchi e rivenditori. Unendoci a FoodChain ID, aggiungeremo risorse, certificazione, un profilo internazionale e un'ampia rete di clienti, utili a portare il nostro business a un livello superiore.

A proposito di FoodChain ID

Con uffici dislocati in Nord e Sud America, in Europa e Asia, il gruppo FoodChain ID fornisce soluzioni integrate per la sicurezza e la qualità alimentare, affrontando le sfide e le opportunità di un settore in rapida evoluzione. Servendo più di 30.000 clienti in oltre 100 paesi, con un portafoglio leader di mercato nei servizi di test, ispezione, certificazione e consulenza, il gruppo FoodChain ID aiuta le aziende a districarsi nella sempre più regolamentata economia alimentare globale, che richiede maggiori livelli di trasparenza, responsabilità, sicurezza e sostenibilità.

A proposito di Decernis

Decernis LLC offre soluzioni globali per la compliance, la sicurezza e la gestione dei rischi dei prodotti di consumo attraverso tecnologia innovativa e sistemi intelligenti, analisi dei Big Data e competenze specifiche su scala mondiale. Grazie alle sue soluzioni integrate, ai sistemi di allerte precoci e di gestione della supply chain e alla sua esperienza specifica nel settore della sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo, Decernis aiuta le aziende clienti a prendere decisioni chiave e ad affrontare le complesse domande del mercato. Decernis monitora gli sviluppi normativi di oltre 200 paesi su base giornaliera.

Informazioni su Paine Schwartz Partners

Leader globale nel settore degli investimenti nella filiera alimentare sostenibile, Paine Schwartz Partners è una società di private equity che si concentra sulle opportunità di investimento nei dinamici settori globali dell'alimentare e dell'agroalimentare in rapida espansione. I professionisti degli investimenti, delle operazioni e delle finanze dell'azienda investono in tutti i cicli della filiera alimentare e agroalimentare e apportano un approccio collaborativo e attivo alla gestione delle società di portfolio. Ulteriori informazioni su www.paineschwartz.com.

