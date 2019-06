Sate, scade il contratto con i privati

La nuova amministrazione da Franco Caprioli e formata da Lega e Fratelli d’Italia, è attesa subito da una impegnativa prova del fuoco. Il cerchio incandescente che la giunta Caprioli dovrà attraversare indenne e senza danni si chiama società Sate. Il 30 giugno (ossia fra circa una settimana) scade il contratto con il partner privato della società che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (il cui socio di maggioranza è il Comune) e dovrà essere rinnovato. Un servizio pubblico fondamentale per la città che i cittadini pagano profumatamente. Ad onor del vero il contratto risulta scaduto da parecchio tempo ossia dal 2016 ed è durato fino ad oggi soltanto grazie a continue proroghe attuate dalla passata maggioranza a trazione Partito Democratico.

Il ricorso all’istituto della proroga, a colpi di ordinanze sindacali, fu messo in atto dalla giunta Angelelli perchè non si riuscì a bandire la gara per il bando pubblico nei tempi previsti. Il bando quindi ancora non c’è e adesso,c he è cambiata da fine maggio l’amministrazione che governa la cittadina, la patata bollente è finita nelle mani del neo sindaco Caprioli e dei suoi amministratori.

Tra l’altro il 27 giugno durante il primo consiglio comunale a guida Lega-Fratelli d’Italia, verranno definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni tra i quali rientra anche la società Sate.

Di fronte a questa seria e grave situazione la nuova giunta sta lavorando con solerzia al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Le insidie ci sono e non sono neanche poche. D’altro canto il nodo della società Sate va sciolto con successo non soltanto perché la raccolta differenziata dei rifiuti non può essere interrotta per evitare il rischio di essere sommersi da montagne di immondizia, ma anche perché Civita Castellana ha davvero bisogno di un nuovo e piacevole look estetico. Il decoro urbano necessita di interventi urgenti.

Sono troppi gli angoli del paese abbandonati a se stessi. Basti pensare al viottolo che conduce all’antica chiesetta della Madonna delle Piagge, a ridosso del centro storico cittadino. La stradina di collegamento è completamente sommersa dalla vegetazione. E per i visitatori arrivare al sito religioso rappresenta un’avventura dal sapore esotico. E’ la prova che l’erba non è stata tagliata da parecchio tempo. Insomma il primo esame di maturità per la giunta Caprioli si chiama immondizia.