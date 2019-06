Caprioli trionfa al ballottaggio (70,29%)

Hong Kong, un milione in piazza: scontri dopo la manifestazione

Hong Kong, 9 giu. (askanews) - Una marea umana ha invaso le strade di Hong Kong. Un milione di persone sono scese in piazza per chiedere lo stop alla controversa legge sull'estradizione che, a dire dei dimostranti, potrebbe rendere possibile la consegna di dissidenti politici alla Cina. Si è trattato della manifestazione più imponente dal 2014, quando il movimento Occupy scese in piazza, e ...