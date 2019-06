Il ciclista che gira il mondo si è fermato dal sindaco

Presso il palazzo comunale, il sindaco Mario Scarnati e i dipendenti, hanno ricevuto l’inaspettata quanto gradita visita di Janus River. Janus River è un personaggio famoso in tutto il mondo. Il 31 dicembre del 1999 è partito all’improvviso, senza dire niente a nessuno. Da 18 anni e mezzo gira il mondo in bicicletta, “macinando” la bellezza di 400 mila chilometri . “E’come - Janus ama fare questa battuta- se fossi andato sulla luna”. Finora ha visitato quasi oltre 150 nazioni, incontrato decine di migliaia di persone. Dorme in sacco a pelo, senza tenda, all'aperto o da chi gli offre ospitalità ed un piatto di pasta e di insalata. In tasca non ha mai più di tre euro. Negli ultimi anni ha attraversato in lungo e in largo la Russia, l’Australia, il Sud America. Il suo traguardo sono Australia e Oceania, dove conta di arrivare nel 2028 e dove concludere il suo viaggio.