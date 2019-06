Caprioli o Zezza, i civitonici scelgono il sindaco

Domani l’elettorato civitonico è chiamato di nuovo alle urne per il ballottaggio. I seggi, in totale 16, rimarranno aperti dalle 7 fino alle 23 di domenica 9 giugno. Dopo l’esito del primo turno delle amministrative, nessuno dei cinque candidati in lizza ha superato la soglia del 50%. A sfidarsi per la carica di nuovo sindaco di Civita Castellana, dopo dieci anni di giunta Angelelli, sono il commercialista Franco Caprioli, sostenuto dalla Lega, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Noi con Civita Castellana, e il medico Antonio Remo Zezza, appoggiato dal Partito democratico e dalla lista civica Insieme per Civita.

Al primo turno, Caprioli ha sfiorato l’impresa di essere subito eletto raggiungendo il 45,38% dei consensi (3840 voti), mentre Tonino Zezza ha ottenuto il 20,59% (1742 voti). Il distacco tra i due è enorme: circa 2100 voti. Ma se alla vigilia, i pronostici e la matematica sono decisamente a favore di Franco Caprioli, va ricordato che al ballottaggio i conti si azzerano e si ricomincia tutto da capo.

La partita elettorale rimane aperta per due ragioni precise: da una parte va considerato il dato dell’affluenza dei votanti (di solito si abbassa); dall’altra gli eventuali spostamenti dei consensi delle altre forze politiche rimaste fuori dalla contesa (Movimento 5 stelle, Rifondazione Comunista e Forza Italia).

La campagna elettorale di Franco Caprioli si è basato sulla necessità di un radicale “cambiamento” di Civita Castellana. “Se sarò scelto - spiega il commercialista -, garantisco fin dal primo giorno il mio impegno e quello della mia squadra per risolvere i tanti problemi che assillano la città. C’è da riorganizzare la macchina amministrativa e reperire tutte quelle risorse economico — finanziare capaci di risollevare il paese che è allo sbando. Sono molto fiducioso perché ho incontrato al gente, l’ho ascoltata e vuole come me una cosa: cambiare”.

Il compito che aspetta Tonino Zezza è quello della grande rimonta, per riconfermare anche il Pd alla guida del paese. “ Tre sono le cosa da fare subito- puntualizza il candidato piddino -: aumentare le entrate, rimettere in moto la macchina amministrativa, assumere due operai per fare le manutenzioni necessarie e rendere la città più bella. Per aumentare le entrate è necessario potenziare il servizio delle farmacie e perseverare nel programma di recupero dell’evasione fiscale”.

Da oggi la politica tace. Domani a decidere il nuovo sindaco di Civita Castellana saranno i cittadini.