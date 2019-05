Cinque incendi in due mesi nell'ex Palazzo Andosilla

Cinque in soli due mesi: dentro all’ex palazzo Andosilla gli incendi non sembrano più terminare. Durante la notte, le fiamme sono nuovamente divampate nel vecchio edificio, annunciate da una densa colonna di fumo grigio che si è innalzata in cielo. I residenti di via Vincenzo Ferretti sono stati costretti a trascorre un’altra notte insonne. Da circa due mesi stanno vivendo un incubo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con le loro potenti ed efficienti pompe d’acqua. Gli incendi nell’ex palazzo Andosilla, se da un lato preoccupano l’opinione pubblica civitonica per le conseguenze nefaste che possono causare (la struttura, di proprietà regionale, è abitata da stranieri senza fissa dimora), dall’altro stanno assumendo i contorni di uno spettacolo tragico-comico.