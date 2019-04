I giovani riscoprono falce e martello

Nell’ex piccola Stalingrado viterbese si riaffaccia Rifondazione comunista. La lista è già grossomodo definita, a cominciare dal candidato a sindaco. Si chiama Yuri (come il dottor Zivago e come il primo cosmonauta sovietico nello spazio) Cavalieri, ha 32 anni e lavora nel settore della logistica.

A lui il circolo Enrico Minio ha affidato una missione non proprio semplicissima: riportare, nell’attuale temperie gialloverde, il simbolo della falce e martello in consiglio comunale. Nella squadra ci sono molti giovani alla prima esperienza politica ma anche qualche volto storico del partito e del sindacato Cgil, come Sergio Ricucci, più conosciuto come Racagnino.

Ma, ed è questa la sorpresa, c'è anche qualche “comunista” di ritorno da una breve avventura nel M5S. Grillini delusi, sui cui nomi, in attesa che gli interessati diano via libera al loro inserimento in lista, per il momento viene mantenuto il riserbo. Tra i nomi già certi ci sono invece quelli dei giovani Roberto Pulitani e Raffaele Pallozzi, ma anche di volti noti dell’associazionismo cittadino come Ornella Sacchetti.

Quello delle alleanze per il momento è argomento tabù: “Per il ballottaggio, come è prassi, saranno gli iscritti a decidere come schierarsi, anche se naturalmente la linea del partito è quella di agire nella più totale autonomia - spiega Cavalieri -. Ci interessano i programmi e non riteniamo le poltrone fondamentali per fare politica”.

Sui dieci anni di amministrazione Angelelli ormai al termine, il giudizio del candidato rifondarolo è sfumato: “Nei primi 3-4 anni ha lavorato bene, per poi allontanarsi nel tempo dai bisogni e dalle esigenze reali dei cittadini. Quello che sicuramente non si è riusciti a fare e che vorremmo riuscire a realizzare noi, è la trasformazione di Civita Castellana in un comune simile a quelli dell’Umbria o ai più virtuosi della Tuscia”.

Ambiente, tutela del territorio, partecipazione attiva dei cittadini, sviluppo tramite lo strumento dei fondi europei, statali e regionali con l’istituzione di un ufficio o di una figura ad hoc all’interno dell’amministrazione.

E ancora: no all’ingresso dei privati in Talete e mantenimento della golden share comunale dentro la Sate, la società che gestisce i rifiuti.

Questi, in sintesi, i punti essenziali del programma di Rifondazione comunista, che promette infine anche lotta dura all’evasione dei tributi comunali, a partire dalla Tari, nonché un regolamento stringente per fermare l’abuso di fitofarmaci e frenare le colture intensive come quella del nocciolo, ormai dilagante anche nella città delle ceramiche e non solo nelle aree prevalentemente agricole.