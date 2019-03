Piscina, si è dimesso il direttore dei lavori

E’ giallo sulle dimissioni del direttore dei lavori della piscina comunale di Civita Castellana. All’architetto Massimo Ricci il Comune aveva affidato il secondo stralcio, quello riguardante l’interno dell’impianto di via Marinai d’Italia, i cui lavori ancora non sono iniziati. Ricci - che era subentrato un mese fa al progettista, l’architetto Marco Giovagnoli, anche lui dimissionario - interpellato telefonicamente non ha voluto fornire chiarimenti: “Non c’è nessuna ragione, mi sono dimesso e basta”, taglia corto il professionista. Q

ualche spiegazione, però, andando a leggere la determina numero 140 dell’11 marzo scorso, con cui l’ufficio tecnico comunale ha preso atto della sua rinuncia, si trova: “L’architetto Massimo Ricci - si legge nell’atto - ha comunicato la rinuncia all’incarico di direzione evidenziando che rispetto alla consegna dei lavori effettuata in data 22 febbraio 2019 l’impresa appaltatrice non ha effettuato nessun lavoro edile ma, solamente, l’approvvigionamento di ponteggi a terra”. La ditta appaltatrice, per la cronaca, è la Civita Appalti a cui il Comune il 4 febbraio scorso aveva affidato il secondo stralcio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’impianto, per un importo di 394.247 euro, al netto del ribasso del 13,068% offerto dalla ditta stessa in sede di gara.

La Civita Appalti è la stessa impresa che ha realizzato anche il primo stralcio, che ha riguardato il consolidamento della cupola e delle fondazioni, l’impermeabilizzazione esterna e la tinteggiatura di colore rosso. L’incarico di nuovo direttore dei lavori, sempre con la già citata determina dell’ufficio tecnico, è stato affidato all’architetto Mauro Brugnoni. Un iter a dir poco accidentato, quello della ristrutturazione della piscina comunale, chiusa nel 2014 per inagibilità dopo decenni di gestione Futura, la storica cooperativa rossa sopravvissuta ai vari cambi di amministrazione e di colore politico. Dell’impianto è tornato a occuparsi in questi giorni il capogruppo del M5S nonché candidato a sindaco Maurizio Selli, che in un ironico video si è presentato davanti alla struttura con tutto l’occorrente per una nuotata: costume e accappatoio. “Ricordate la promessa del Pd locale? La piscina a quest’ora doveva essere finita. Invece guardate come è combinata dopo aver speso quasi mezzo milione di euro?”, commenta Selli. Che sulle dimissioni dell’architetto Ricci, evita invece prese di posizione: “Ho letto la determina e voglio vedere prima tutte le carte”.