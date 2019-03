Rifiuti non raccolti, licenziata la ditta appaltatrice

A Nepi Fuori la Tac Ecologica srl, dentro la Tekneko srl. A due mesi dalle elezioni e con otto mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, il sindaco Pietro Soldatelli ha deciso di mettere alla porta la ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana per presunte innumerevoli e gravi violazioni contrattuali.

“Ho disposto l’affidamento d’urgenza del servizio di raccolta porta a porta ad altra ditta, rispetto a quella che ha operato fino ad oggi - spiega Soldatelli -. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle innumerevoli violazioni contrattuali, che tanti problemi hanno provocato alla cittadinanza”.

“Si tratta di un atto forte - sottolinea il primo cittadino - a cui non saremmo voluti arrivare, vista anche l’imminente conclusione delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana, ma l’escalation di inadempienze verificatosi nelle ultime due settimane, non ci ha lasciato altra scelta”. Dicendosi “fiducioso che già da questa settimana il servizio sarà reso nei modi dovuti”, Soldatelli ha chiesto a tutti i nepesini interessati dai disservizi, di avere ancora un po’ di pazienza”. La nuova ditta di Avezzano (L’Aquila) con i propri mezzi di colore arancione ha già preso servizio.

Se in paese c'è chi ha subito letto l’atto di forza compiuto da Soldatelli in chiave elettorale, c’è anche chi ha lodato il coraggio del sindaco, dal momento che qualsiasi risoluzione di contratto prima della scadenza espone pur sempre l’amministrazione al rischio di cause giudiziarie. Soldatelli si fa però forte dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006, il quale stabilisce, “qualora si verifichino situazioni di urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente”, che un sindaco possa emanare ordinanze “per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. La gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana per le annualità 2019-2023, come rimarcato da Soldatelli, è attualmente in corso di aggiudicazione definitiva.