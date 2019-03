Cava di Lucciano, tutti assolti

Tav, Fico: "E' battaglia fondante del Movimento, primo meet up lo facemmo a Torino"

(Agenzia Vista) Napoli, 09 marzo 2019 Tav, Fico: "E' battaglia fondante del Movimento, primo meet up lo facemmo a Torino" "Il primo meet up, neanche del Movimento perché ancora non esisteva, lo faccio a Torino, nel giorno della manifestazione No Tav. E anche il primo atto che facemmo da Parlamentari fu andare a Torino per dire No alla Tav". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della ...