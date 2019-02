Insulta e picchia carabinieri durante il carnevale

Prima fa a botte con degli amici durante la sfilata in maschera poi se la prende anche con i carabinieri colpendoli con calci e pugni. Un venticinquenne civitonico è stato arrestato domenica durante la grande sfilata dei carri.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, era stato segnalato perché aveva creato diverse situazioni moleste durante il carnevale, creando disagio dietro a uno dei carri allegorici. Per questo i carabinieri hanno iniziato a seguire le sue mosse e sono intervenuti quando il giovane è venuto alle mani con un coetaneo finendo in terra. Quando i militari si sono avvicinati per sedare il litigio il 25enne, da terra, avrebbe iniziato a colpirli con calci e pugni proferendo al loro indirizzo una serie di insulti irripetibili. Una volta accompagnato in caserma il giovane non si sarebbe assolutamente calmato continuando a insultare pesantemente i militari. A quel punto per lui è scattato l’arresto con l'ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e il giovane ha passato la nottata agli arresti domiciliari.

Si è presentato davanti al giudice Elisabetta Massini per la direttissima. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la liberazione del giovane (assistito dall’avvocato Paola Grassi in sostituzione di Guido Conticelli) che sarà processato a luglio.