Strada invasa da acqua puzzolente

Via degli Orti, la stradina rurale che costeggia la chiesa della Madonna delle Piagge nell’omonima località, si trova in pessime condizioni. Già lo scorso anno i residenti e i proprietari degli appezzamenti di terra avevano segnalato più volte l’incresciosa situazione, invocando un intervento da parte del Comune e della Talete, ma nessuno aveva risposto e si era fatto vivo. Il terribile maltempo degli ultimi giorni ha peggiorato ulteriormente la situazione. Una parte della strada, dove si trova lo scolo delle acque, è franata, restringendo la carreggiata e rendendola rischiosa per chi vi transita.

“Purtroppo - spiegano i residenti e i proprietari degli orti ubicati nell’area - quando piove, su questa stradina arriva una vera e propria marea di acqua sia piovana che fognaria. Dalla soprastante via Belvedere Falerii Veteres l’acqua scroscia come una cascata, si incanala in discesa lungo il viottolo che conduce alla chiesa della Madonna delle Piagge fino ad arrivare a via degli Orti che così viene inondata trasformandosi in una specie di torrente. A peggiorare le cose è anche il cattivo funzionamento della pompa fognaria che, dall’alto, riversa nella cunetta acqua sporca e puzzolente.

