Dieci cuccioli di pastore abbandonati sul ciglio della strada a Civita Castellana

Dieci cuccioli di pastore sul ciglio della strada a Civita Castellana cercano famiglia. "Chiarmarla emergenza è riduttivo", spiegano i volontari che hanno trovato i cuccioli in mezzo al fango, bagnati, infreddoliti e affamati: "Piangevano disperati come dei neonati, mandarli in canile vorrebbe dire condannarli a morte. Una signora si è offerta di tenerli per 3-4 giorni in una cantina ma dobbiamo trovare adozioni e stalli".

Per approfondire leggi anche: Cinque gattini chiusi nel bagagliaio

Di qui l'appello lanciato su Facebook a chi voglia adottare qualcuno dei cuccioli o anche solo aiutare a sostenerli, contattando il numero 3475853899. Si cercano famiglie per questi cuccioli che sono stati salvati dai volontari