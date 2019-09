La Chiodetti festeggia 50 anni di attività

L’Impresa Formaggi Chiodetti di Giovan Battista Chiodetti, festeggia 50 anni di attività. Formaggi Chiodetti è tra le prime imprese artigiane ad aver ottenuto l’utilizzo del marchio Tuscia Viterbese, marchio di qualità della Camera di Commercio di Viterbo, e ha conseguito numerosi importanti riconoscimenti. L’ultimo è il podio nella sezione “nazionale e internazionale - formaggi innovativi” del Concorso Premio Roma 2019 per i migliori formaggi: un successo raggiunto grazie al lavoro di ricerca e sperimentazione che da sempre caratterizza questa realtà di eccellenza.

In occasione del 50° anniversario, Giovan Battista Chiodetti ha scelto di organizzare l’evento “Un mondo buono in forma”, che si svolgerà sabato 21 settembre, negli spazi antistanti il caseificio. Caseificio aperto dalle 10 alle 13 per tutti coloro che vorranno conoscere il ciclo di trasformazione del latte e degustare i formaggi.

Alle 17 si terrà una conversazione con Giovan Battista Chiodetti, la dietista Sara Carnevale, il pastore Rinaldo Antonelli e il casaro Claudio Ciarroni, moderatore Sandro Capitani giornalista di Radio Uno Rai.

Previsti i saluti del sindaco Franco Caprioli; di Lorenzo Tagliavanti, presidente di Unioncamere Lazio; Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di commercio di Viterbo, e Luigia Melaragni, segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

La giornata si chiuderà con un momento conviviale, dalle 19 alle 21, allietato dall’esibizione della Fire Dixie Jazz Band.