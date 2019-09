Si è spento Gastone Vitali, fondatore della Varm

All’età di 79 anni si è spento Gastone Vitali, uno degli imprenditori più noti del distretto industriale di Civita Castellana. Gastone Vitali, operando in un contesto caratterizzato dalla presenza di numerosissime aziende ceramiche, come l’area industriale civitonica, alla fine degli anni ’70 ha dato vita ad un’azienda, la Varm srl, per la produzione di stoviglierie. L’acume imprenditoriale lo portò a realizzare le “stoviglierie speciali” destinate per forma, dimensione e funzione, all’arredo domestico ed alla tavola imbandita. Fu un successo straordinario che gli consentì di acquisire prestigiosi riconoscimenti e conquistare i più ambiti mercati internazionali. Con l’apertura dei mercati ai prodotti provenienti dall’Estremo Oriente, Vitali ha poi interrotto la fabbricazione di stoviglie mediante una lungimirante opera di riconversione industriale. Con Gastone Vitali scompare un imprenditore illuminato e di successo.