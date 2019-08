Condizionatori rotti, alla Cittadella si boccheggia

Alla Cittadella della salute si soffoca dal gran caldo. Da almeno quindici giorni i condizionatori dell’aria, posizionati negli ambulatori, nelle sale d’attesa e nei corridoi di questa importante struttura sanitaria che si trova in via Francesco Petrarca, non forniscono più refrigerio e frescura. Sono andati in tilt e non funzionano. Sono bloccati.

Con l’afa estiva di questi giorni sia il personale lavorativo della Asl che gli utenti che necessitano di prestazioni e servizi sanitari sono costretti a boccheggiare. I locali della Cittadella della salute 8come del resto qualsiasi luogo chiuso, di questi tempi), si infuocano e il microclima interno, soprattutto nelle ore più torride, diventa insopportabile.

Pare che il blocco del sistema di aerazione dell’edificio sia dovuto alle conseguenze di un forte e violento temporale di fine luglio, ma ancora oggi non si è riusciti a riparare il guasto e, di conseguenza, a ripristinare una temperatura accettabile e gradevole per tutti. Un ritardo che ogni giorno che passa crea malumori e lamentele.

Lavorare o essere ricevuti in un ambiente che si trasforma in una specie di forno non è piacevole. Dipendenti e utenti debbono davvero sudare le famose “sette camice”. E le proteste delle persone sono arrivate anche in Comune.

“Alcuni cittadini - spiega l’assessore ai servizi sociali, Carlo Angeletti - ci hanno informato di questa spiacevole situazione che perdura ormai da giorni presso la Cittadella della salute. Invitiamo quindi la direttrice generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, ad intervenire al più presto per evitare ulteriori e incresciosi disagi sia agli operatore che lavorano negli ambulatori, che ai cittadini che necessitano di ricevere assistenza per vari motivi”.

Le ragioni del ritardo della riparazione del sistema di aerazione dei locali della Cittadella della salute rimane comunque un mistero. Di solito in questi casi intervengono gli addetti all’ordinaria manutenzione che in poche ore, con la loro professionalità e competenza, riescono a riparare tutti gli inconvenienti. Ogni volta che sono successi problemi di questo genere infatti, la situazione è stata più o meno sempre ripristinata in tempi abbastanza brevi. Si vocifera però che stavolta il guasto non sia di lieve entità.

Tuttavia, qualunque siano le ragioni dell’interruzione dell’erogazione dell’aria condizionata, è evidente che la cittadinanza si attende una rapida soluzione.