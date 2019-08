Zucca gigante da 300 chili

Gianni Pezza è un dipendente dell’Atac di Civita Castellana che nutre da sempre la passione per le zucche giganti. Nel mese di aprile, dopo aver concimato il terreno con il letame, nel suo podere di Collevecchio, in collaborazione con il Comitato Giovani Agricoltori, ha piantato alcuni semi di zucca. A distanza di quattro mesi il risultato è davvero straordinario. E’ cresciuta una zucca gigante, della specie americana Atlantis Giant, dal peso di circa 300 chilogrammi e con una circonferenza di oltre tre metri. Una creatura della natura che meraviglia e stupisce. “Questa zucca - spiega Gianni Pezza - parteciperà dapprima alla gara che si svolgerà qui a Collevecchio il 3 settembre in occasione del 5° Evento storico motoristico dell’agricoltura e poi sfiderà altre zucche enormi nella Festa dello zuccone che si tiene al Parco fluviale La Rotta di Pontedera”.