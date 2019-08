Il 5 per mille frutta tremila euro

L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Civita Castellana ringrazia tutti i cittadini che hanno donato il loro 5 per mille a favore dell’ente. Soldi che verranno impiegati per il bene dell’intera collettività falisca. “I soldi raccolti grazie al vostro prezioso contributo pari a 2.999,74 - spiega l’assessore Carlo Angeletti- saranno impiegati per sostenere i meno abbienti rientranti nelle fasce fragili della nostra comunità cittadina. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo un sentito ringraziamento ai donatori e, anticipatamente a tutti coloro che in futuro vorranno attribuire al Comune di Civita Castellana il 5 per mille delle loro imposte, che permetterà il prosieguo di queste iniziative di alto valore sociale”.