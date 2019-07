I pescadores vincono "Lost in Civita"

La quinta edizione di “Lost in Civita” è stata vinta dalla coppia Pescadores, composta da Mario Prezzavento e Davide Cavalieri. Al secondo posto si è classificata la coppia I Sporchi De Sugo, formata da Marco Latini e Francesco Soldateschi, mentre al terzo posto si è piazzata la coppia I Vianella formata da Danilo Corazza e Maria Grazia Censi.

Nonostante le bizze del tempo e il clima uggioso, Lost in Civita, la più famosa e appassionante caccia al tesoro dell’anno che ha luogo durante la Giornata in memoria di Ivan Rossi, si è svolta regolarmente. Ben quaranta sono state le coppie concorrenti che si sono sfidate con grande passione e impegno fino all’ultimo criptico enigma creato da Francesco Soli e dal suo staff.

“Ancora una volta- commenta l’ideatore geniale di questo gioco collettivo -, Lost in Civita ha riscosso un bel successo. Il suo segreto e anche il suo scopo principale è quello di riscoprire il nostro paese divertendosi, andando alal ricerca di indizi e di oggetti che rappresentano la nostra storia e le nostre tradizioni. A rendere ancora più emozionante la manifestazione è stato il fatto che tutte le coppie hanno indossato la bellissima e variopinta maglia con l’immagine di Ivan Rossi”.