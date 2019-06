La gestione dei rifiuti resta alla Sate

La nuova giunta comunale, a trazione Lega-Fratelli d’Italia e guidata dal sindaco Franco Caprioli, ha deciso di prorogare il contratto per la gestione del servizio di igiene urbana con la società Sate fino al 31 dicembre 2019. Una decisione che la giunta comunale considera “necessaria innanzitutto al fine di garantire alla cittadinanza la continuità dello svolgimento di un servizio pubblico essenziale e di primaria importanza come l’igiene urbana, scongiurando potenziali pericoli per la salute pubblica. In secondo luogo al fine di riesaminare e di riorganizzare l’intero servizio di igiene urbana, per decidere eventualmente con successivo atto, la futura modalità di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, dopo un’attenta analisi tecnica ed economico-finanziaria che verrà svolta dall’amministrazione comunale”.

La valutazione relativa alle future modalità tecniche di svolgimento del servizio di igiene pubblica e alle potenziali procedure da adottare spetta al consiglio comunale che si riunirà per la prima volta il 1° luglio.

E’ probabile che il consiglio comunale decida di apportare modifiche allo statuto della società partecipata. Si è in attesa infatti della formulazione del nuovo bando di gara, dopo quello del 2018 che andò deserto. La nuova amministrazione comunale, insediasi solamente in data 12 giugno, “è intenzionata a procedere ad un’analisi dei documenti di gara, anche alla luce di alcuni quesiti posti dalle imprese e che vengono ritenuti meritevoli di essere presi in considerazione. Inoltre è diventata obbligatoria l’applicazione della tariffa puntuale ed è necessario provvedere all’integrazione del capitolo di gara”.

Va ricordato che nel mese di novembre 2016 il consiglio comunale, guidato dall’ex sindaco Gianluca Angelelli, stabilì che la durata dell’appalto per la gestione del servizio di nettezza urbana durasse fino al 31 dicembre 2030, ricomprendendo la pulizia delle caditoie stradali, la manutenzione del verde di tutti gli spazi comunali e gli interventi di derattizzazione e disinfestazione; confermò poi il mantenimento della quota di partecipazione del Comune di Civita Castellana nel capitale della società mista con la Sate nella percentuale del 51%.

La giunta Caprioli quindi ha prorogato il rapporto con la società Sate fino al 31 dicembre in attesa dell’uscita del nuovo bando di gara, che sicuramente sarà diverso rispetto a quello del 2018.