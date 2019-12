Compra motozappa online, truffato coltivatore di Canino

I carabinieri della stazione di Canino hanno denunciato per truffa un calabrese, in seguito di una denuncia effettuata presso la stazione da un coltivatore agricolo della zona, secondo la quale aveva tentato di comprare un motocoltivatore su una piattaforma on line, versando in acconto la somma di 330 euro, ma una volta versati i soldi il soggetto che li aveva intascati era sparito.

I carabinieri hanno effettuato immediatamente delle indagini per rintracciare il truffatore , e dopo mirati accertamenti lo hanno individuato ed identificato in un quarantenne originario di Cutro in Calabria; una volta identificato i carabinieri della stazione di Canino lo hanno denunciato al Tribunale di Viterbo per truffa.