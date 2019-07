"Orgogliosi per la riapertura della piscina"

Le polemiche che hanno spaccato la maggioranza hanno in qualche modo offuscato la gioia per la riapertura della piscina comunale, tuttavia la sindaca Lina Novelli rivendica il risultato: “L’amministrazione comunale e gli uffici preposti sentono di manifestare il proprio orgoglio per un impianto restituito a pieno titolo alla cittadinanza, in particolare ai bambini ed ai giovani del paese i quali hanno risposto con entusiasmo e partecipazione alla riapertura di un impianto di valore, oggi ancora più efficiente e sicura grazie ai celeri lavori di manutenzione”. Ma appunto restano gli scontri che rischiano di lacerare la maggioranza. Un po’ come era accaduto nel 2016 quando, come ricorda la stessa Novelli, lo scontro sulla gestione della piscina cambiò il panorama del Consiglio comunale.

“Il Comune non ha mai chiuso la piscina come si va dicendo in questi giorni”, ripete la sindaca che, in una lunga e dettagliata nota, ripercorre la travagliata storia dell’impianto. La piscina fu affidata nel 2012 e con un successivo accordo transattivo del 2014 alla società Tecnostrade con una concessione che sarebbe dovuta scadere nel 2020. Ma nel 2017 sono iniziati i problemi. Il gestore aveva l’obbligo di tenere aperta la struttura nei mesi estivi ma, quell’anno tutto rimase chiuso. “La Tecnostrade, senza alcun motivo lamentato o espresso, non ha ottemperato ai propri obblighi, lasciando l’impianto natatorio chiuso e inaccessibile, nonostante l’amministrazione comunale avesse tempestivamente eseguito i lavori di manutenzione straordinaria”. Dunque il 7 agosto di quell’anno, visto che erano venute meno, a detta dell’amministrazioni, le condizioni contrattuali fu avviata la procedura per la revoca della concessione.

Partì una trattativa per un accordo, visto che la società si era detta disponibile a chiudere tutto con un patto. Ma non si è arrivati all’accordo e dunque anche nel 2018 la piscina era rimasta chiusa.

Dunque nel giugno del 2018 è stata revocata la concessione e il 6 novembre il Comune è rientrato in possesso della struttura. Successivamente poi si è arrivati a un accordo con i vecchi gestori e solo dopo la struttura è stata affidata, per soli 2 mesi e in attesa del bando, alla Polisportiva Real Azzurra “L’importo stabilito dall’accordo transattivo con Tecnostrade deriva dalla stima del valore delle strutture, riportato all’ammortamento dell’uso e decurtato dai danni subiti e dai costi della manutenzione da sostenere da parte del Comune, oltre che da quanto dovuto da Tecnostrade al Comune per energia elettrica e canone”, precisa la sindaca Novelli.